Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı

Çorum Belediyesi, "300 bin kilometreye ulaşan 2014 model Audi A6 aracın zaman zaman sıkıntılar çıkarmaya başlaması" nedeniyle satılmasına karar verdi. Yerine ise 5 bin kilometrede 2025 model Audi A6 araç alındı. Belediyenin bu hamlesi Çorum Belediye Meclisi Aralık Toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, makam aracının maliyetini sordu. Yılmaz'ın soruları toplantıda kısa süreli gerginliğe yol açtı.

"AUDİ A6 MAKAM ARACI ALDIK MI?"

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Yılmaz, belediyedeki makam araçlarına ilişkin eleştirileri zaman zaman dile getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Makam araç bolluğunu anlattık. Sayın başkanın Audi marka makam aracı vardı. Son dönemde bu aracı göremiyoruz. Makam araçlarınızda bir değişiklik mi oldu? Şirkete verdiğimiz bu araç satıldı mı? Satıldıysa satılma koşulları nelerdi? Kaç liraya satıldı? Bunun yerine size yeni sıfırdan ya da ikinci el olarak Audi Quattro A6 makam aracı aldık mı? Aldıysak bu belediye bütçesinden mi yoksa şirketten mi ödendi? Bunun tutarı ne kadardır? Ya da bağış olarak mı geldi? Geldiyse kim bağışladı? Neden bağışladı? TOGG'umuz var, Volkswagen'imiz var. Zaten bağışla aldığımız Mercedes marka bir araç var, bir de bu minibüsümüz var. Audi marka aracımız alınmış mıdır makama? Bunun da kamuoyuna paylaşılmasını istiyoruz."

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz

"ESKİ MAKAM ARACINI DEVREDİP AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ ALDIK"

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de buna yanıt olarak şunları kaydetti:

"Makam aracı olarak kullanılan 2014 model Audi araç vardı. 300 bin kilometrenin üzerindeydi. Şehir dışı programlarımızda bu araç, şehir içi programlarda da TOGG kullanılıyor. Misafirlerin çokluğuna azlığına göre de diğer araçlarımız kullanılıyor. Burada 300 bin kilometre olan bir araç şehir dışındaki seyahatlerinizde zaman zaman sıkıntılar çıkartmaktaydı. Tamirat konusunda da birtakım çalışmalar yapıldı ama maalesef yeteri kadar performans sağlamadı. Bu aracımızı ikinci el olarak devrettik ve ikinci el olarak 2025 model 5 bin kilometrede aynı marka, aynı özelliklere sahip araç aldık. Fiyatları da mevcut. Şu an için ikinci el fiyatları malum piyasada."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın

"ESKİ ARAÇLA YOLDA KALDIK"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Yılmaz'a hitaben, "Faturalarını size gösterirler Tuncay Bey. Polemik konusu yapmaya gerek yok. Dolayısıyla A6 aynı A6. 2014 model 300 binin üzerinde ve benimle seyahat eden birkaç arkadaşım şahit oldu, biz Kırıkkale'de kaldık. Fotoğrafları da çekildi aracın. Mercedes'i size tahsis edeceğim Tuncay Bey. Sen söyleyeceğini söyledin, cevap da verildi. Aynı fiyatta demedi aynı özelliklerde dedi. Tuncay Bey polemik yapmak istiyor, derdini anladık" dedi.

"OTOBÜSLE GELEREK ŞOV YAPTINIZ"

Yılmaz ise bir kez daha söz alarak, şunları kaydetti:

"Şirketin kasasından kaç lira çıkmıştır? Otobüsle gelerek şov yaptınız. 'Kendi arabamla geliyorum' dediniz, gazetecilere haber yaptırdınız. 'Halkın belediye başkanı' dedirttiniz, haber yaptırdınız. Çorum halkının rakamı bilmek hakkı değil mi? Rakam vermiyor Lemzi Bey, diyor ki 'aynı özelliklerde aldık'. Milyonlarca lira. Makam aracı ile Çorum'un parası çarçur edilmiştir. 4 makam aracı varken 5 milyonun üzerinde para verilerek yeni araç alınmıştır. Vallahi baktığımızda aşkla çalışıyorsunuz."