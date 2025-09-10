ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS ek tercih yerleştirme başvuruları başladı mı?

Yks ek tercih süreci, üniversite hayalini sürdüren adayların gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirmede herhangi bir bölüme yerleşemeyen binlerce öğrenci, ek yerleştirme takvimiyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Özellikle "Yks ek tercihler ne zaman başlayacak?" sorusu, güncel açıklamalar ve Ösym'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte yanıt bulacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 YKS ek tercih süreciyle ilgili olarak ÖSYM henüz resmi takvimi açıklamış değil. Ancak mevcut gelişmeler ve geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bazı tahminler netleşmiş durumda.

Üniversite kayıt işlemleri 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Bu kayıt sürecinin ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle birlikte, ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu hazırlayıp kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Bazı kaynaklara göre, ek tercihler 8 Eylül 2025 tarihine kadar başlayabilir. Tercih işlemlerinin ise 8–13 Eylül 2025 tarih aralığında yapılması öngörülüyor. Genel kanaat, YKS ek yerleştirme sürecinin Eylül ayının ikinci haftasında resmen başlayacağı yönünde.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme işlemleri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih sürecini sağlıklı şekilde tamamlaması için izlemeleri gereken genel adımlar şu şekilde sıralanabilir:

İlk olarak, adaylar ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparlar. Ardından, sistemde yer alan "Tercih" sekmesi üzerinden ek yerleştirme ekranına ulaşılır.

Tercih kılavuzunda yer alan boş kontenjanlar, taban puanlar ve bölüm koşulları dikkatle incelenmeli; adaylar bu bilgiler doğrultusunda en fazla 24 farklı program için tercih sıralamasını oluşturmalıdır.

Tercih işlemlerinin geçerli sayılabilmesi için, ÖSYM tarafından belirlenen ek yerleştirme ücreti (geçtiğimiz yıllarda 80 TL olarak uygulanmıştı) mutlaka süresi içinde yatırılmalıdır. Ücret yatırılmadan yapılan tercihler sistem tarafından dikkate alınmaz.

Tüm başvuruların tamamlanmasının ardından, ÖSYM kısa sürede ek yerleştirme sonuçlarını açıklayacak ve kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarını 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren öğrenebilecek. Sonuçlar, yalnızca ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr

üzerinden erişime açılacak. Sisteme giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile oturum açmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçları açıklandığında, her adaya özel sonuç bilgisi dijital ortamda sunulacak olup, yerleştirme sonuç belgesi fiziki olarak basılmayacak ve hiçbir adaya posta yoluyla gönderilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sonuçlarını yalnızca ÖSYM'nin çevrim içi sisteminden kontrol etmeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarını öğrenen adaylar, kazandıkları yükseköğretim programına kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. Kayıt sürecine ilişkin detaylar ise YÖK ve üniversitelerin resmi internet sitelerinden takip edilebilecek.

YKS EK (BOŞ) KONTENJANLAR 2025

2025 YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, bazı programlarda kontenjanlar dolmazken, birçok aday da kazandığı bölüme kayıt yaptırmadığı için binlerce boş kontenjan oluştu. Özellikle devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kalan bu kontenjanlar, ek yerleştirme süreciyle yeniden adaylara sunulacak.

Devlet üniversitelerinde, 4 yıllık lisans programlarında toplam 280.900 kişilik kontenjandan 3.022'si boş kalırken, ön lisans programlarında ise sadece 43 boş kontenjan olduğu bildirildi. Vakıf üniversitelerinde ise durum daha dikkat çekici. 4 yıllık bölümlerde 27.131, 2 yıllık programlarda ise 17.281 kontenjan hâlâ öğrenci bekliyor.

Bu veriler ışığında, boş kalan kontenjanların değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılmakta ve sonuçlar ÖSYM'ye iletilmektedir. ÖSYM ise bu doğrultuda hazırlayacağı ek tercih kılavuzunu kamuoyuyla paylaşarak, yerleşemeyen adaylara yeni bir tercih fırsatı sunacaktır.