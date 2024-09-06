ÖSYM 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman?

ÖSYM 2. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ek tercih süreci 6 Eylül itibariyle başladı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesinden veya ilan edilen diğer kanallardan sürecin başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenebilirler. Peki, ÖSYM 2. Tercihler ne zaman yapılacak 2024? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman?

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024- 2025 Eğitim- Öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2. EK YERLEŞTİRME NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.

ÖSYM 2. EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

2. Ek yerleştirme, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılır. Tercih yapabilmek için YKS'ye girilmiş ve herhangi bir programa yerleşilmemiş olması gerekir. Bu süreçte, boş kalan kontenjanlar veya ilk ek yerleştirmede dolmayan kontenjanlar için tercih yapılabilir.

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