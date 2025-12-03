Haberler

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"

Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'
Güncelleme:
Sosyal medyada kendisini "Sina Osmanoğlu" adıyla tanıtan ve Osmanlı hanedanının torunu olduğunu iddia eden kişiye, II. Abdülhamid'in torunlarından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan sert bir açıklama geldi. Osmanoğlu, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, söz konusu kişinin gerçek adının Ahmet Memecan olduğunu belirterek, hanedanla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını vurguladı. Osmanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu kişinin ailemizle en ufak bir bağı dahi yoktur. Gerçek adı Ahmet Memecan olan ve 'Sina Osmanoğlu' gibi uydurma bir takma isimle ortalarda dolaşan bu şahıs, ne Osmanlı hanedanına mensuptur ne de ailemizle zerre kadar ilgisi vardır."

"UCUZ ŞOV MERAKININ GÖSTERGESİ"

Osmanoğlu, sahte unvanlarla Osmanlı isminin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek sert bir dille eleştirilerini sürdürdü: "Osmanlı adını istismar ederek kendine sahte bir meşruiyet ve gündem devşirme çabası, ancak ucuz bir şov merakının ve karakter zafiyetinin göstergesidir." Bazı çevrelerin bu kişi üzerinden Osmanoğlu ailesine dair söylemler üretmesini de eleştiren Osmanoğlu, bunun "zavallı bir heves" olduğunu ifade etti.

Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

"OSMANLI ADI ÜÇ KURUŞLUK SOSYAL MEDYA TİYATROSUNA MALZEME OLAMAZ"

Açıklamanın devamında, Osmanlı adının ve hanedan geleneğinin sosyal medyada sahte unvanlarla kirletilemeyeceğini vurgulayan Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Tarih, soy, haysiyet ve hanedanlık; sahte unvanlarla, uydurma kimliklerle, sosyal medya cambazlıklarıyla kirletilemez. Osmanlı'nın adı da, geçmişi de, vakarı da üç kuruşluk sosyal medya gösterilerinin malzemesi olamayacak kadar büyüktür."

