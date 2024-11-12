Osman Nuri Civelek öldürüldü mü, neden öldü? Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek nerede öldü?

Osman Nuri Civelek öldürüldü mü, neden öldü? Kastamonu'nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cansız bedeni gölette bulundu. Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek nerede öldü? Osman Nuri Civelek kimdir? Detaylar haberimizdedir…

OSMAN NURİ CİVELEK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'ten yakınları dün itibariyle haber alamadı. Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı.

OSMAN NURİ CİVELEK NEDEN ÖLDÜ?

Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı. Gece boyunca Civelek'ten bir ize rastlayamayan ekipler, arama faaliyetlerini sabah saatlerinde de sürdürdü. Havadan dron ile gölette de botlarla yapılan çalışmalar sonucunda Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı. JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek'in cenazesi, göletten çıkartıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek'e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu. Üç çocuk babası Civelek'in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OSMAN NURİ CİVELEK NEREDE ÖLDÜ?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cansız bedeni gölette bulundu. Göletten çıkartılan Civelek'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR?

Osman Nuri Civelek, 20 Mart 1966 tarihinde Kastamonu'ya bağlı Azdavay'da dünyaya geldi. Azdavay İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1991 yilinda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yilinda Antalya Serik ilçesi Belek Turizm Beldesi Dikmen İlköğretim Okulu'nda ögretmen olarak göreve basladi. Erzincan'da vatani görevini tamamladı.

Civelek, Dikmen İlköğretim Okulu'nda yedi yıl çalıştı. 1998 yılında Azdavay 75.Yil Cumhuriyet Pansiyonlu İlkögretim Okulu'na geçti. Aynı okulda öğretmenlik, iki yil müdür yardımcılığı ve iki yıl da müdür baş yardımcılığı yaptı. Azdavay Belediyesi'nin mevcut belediye başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, orta derece Arapça bilmektedir.

Osman Nuri Civelek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı oldu.