Osimhen sakatlandı mı, Osimhen Nijerya Gabon maçında sakatlandı mı?

Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde karşı karşıya gelecek olan Nijerya ve Gabon, tur atlamak için hayati bir karşılaşmaya çıkacak. Peki, Osimhen'in sakatlık durumu nedir? Nijerya–Gabon maçında Osimhen sakatlandı mı?

NİJERYA - GABON MAÇ HAKKINDA

İki ekip, geçmişte 2006 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında iki kez karşı karşıya gelmişti. 2004'te oynanan ilk mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, 2005'teki ikinci randevuda Nijerya sahasında 2-0 kazanarak avantajı eline almıştı.

Son döneme bakıldığında Nijerya, oynadığı beş maçın üçünden galibiyetle, ikisinden ise beraberlikle ayrılarak formda bir görüntü çiziyor. Özellikle Benin'e karşı alınan 4-0'lık rahat galibiyet, takımın yükselişinin önemli göstergelerinden biri oldu.

Gabon cephesinde ise beş maçlık yenilmezlik serisi dikkat çekiyor. Gambia ve Nijer ile berabere kalan takım, Kenya ve Burundi karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürdü.

OSIMHEN SAKATLANDI MI?

Mücadele sırasında Osimhen, rakip kaleciyle yaşadığı çarpışma sonrası yerde kaldı. Sahada yapılan müdahalenin ardından yıldız oyuncu yeniden oyuna dönerek karşılaşmaya devam etti.

İşte o anlar:



