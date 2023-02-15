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Ortak yayında ne kadar bağış toplandı, toplam kaç tl toplandı?

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Ortak yayında ne kadar bağış toplandı, toplam kaç tl toplandı?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, Ortak yayında ne kadar bağış toplandı, toplam kaç tl toplandı?

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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, Ortak yayında ne kadar bağış toplandı, toplam kaç tl toplandı? İşte, detaylar…

ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Ortak yayın başladığında paylaşılan bilgileri paylaşacağız. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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