Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru tarihi ve şartları!

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacağını resmi olarak duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar, gerekli başvuru şartlarını sağladıkları takdirde, OGM işçi alımı başvurularını İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı kapsamında iş ilanlarını 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlayacak.

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI AÇIK İŞ İLANLARI!

Açık pozisyonlar arasında aşağıdaki meslek grupları yer alıyor:

Orman İşçisi

Arazöz Şoförü

Dozer Operatörü

Greyder Operatörü

Ekskavatör Operatörü

İş Makinesi Operatörü

Traktör Operatörü

Açık iş ilanları ve detayları için OGM duyurularının düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.

OGM işçi alımı

TARIM VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025 NEREDEN BAŞVURULUR, MÜLAKAT VAR MI?

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, belirlenen tarihler arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvurularını kolayca gerçekleştirebilecekler. Başvuruların tamamlanmasının ardından, başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılma hakkı kazanacak. Bu sınavlarda, adayların ilgili pozisyonlardaki bilgi ve becerileri detaylı olarak değerlendirilecek.

Başarılı olan adaylar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde uygun pozisyonlarda göreve başlama fırsatı elde edecekler.

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?