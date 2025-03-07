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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru tarihi ve şartları!

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru tarihi ve şartları!
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacağını resmen açıkladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden OGM işçi alımı başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, tüm detaylar…

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacağını resmi olarak duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar, gerekli başvuru şartlarını sağladıkları takdirde, OGM işçi alımı başvurularını İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı kapsamında iş ilanlarını 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlayacak.

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru tarihi ve şartları!Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI AÇIK İŞ İLANLARI!

Açık pozisyonlar arasında aşağıdaki meslek grupları yer alıyor:

  • Orman İşçisi
  • Arazöz Şoförü
  • Dozer Operatörü
  • Greyder Operatörü
  • Ekskavatör Operatörü
  • İş Makinesi Operatörü
  • Traktör Operatörü

Açık iş ilanları ve detayları için OGM duyurularının düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru tarihi ve şartları!OGM işçi alımı

TARIM VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025 NEREDEN BAŞVURULUR, MÜLAKAT VAR MI?

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, belirlenen tarihler arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvurularını kolayca gerçekleştirebilecekler. Başvuruların tamamlanmasının ardından, başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılma hakkı kazanacak. Bu sınavlarda, adayların ilgili pozisyonlardaki bilgi ve becerileri detaylı olarak değerlendirilecek.

Başarılı olan adaylar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde uygun pozisyonlarda göreve başlama fırsatı elde edecekler.

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru tarihi ve şartları!Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
  2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  4. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
  5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  6. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
  7. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
  8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
  9. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak.

TARIM VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

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