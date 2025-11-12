Taş ocağındaki göçüğün altında kalan kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı

5 Kasım'da Ordu'nun Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı.

2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İş makinesi operatörü Burak Kilci ve kamyon şoförü Ahmet Şahin araçlarıyla birlikte göçük altında kaldı. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE 1 HAFTA SONRA ULAŞILDI

Alanın riskli olması nedeniyle ara verilerek yapılan çalışmalar sonucu, yaklaşık bir hafta sonra Ahmet Şahin'in (75) cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına almıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

