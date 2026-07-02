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Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasında daldı: 8 ölü, 18 yaralı

Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasında daldı: 8 ölü, 18 yaralı
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Tayland'da 11 yaşındaki bir çocuğun izinsiz aldığı kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasına dalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Çocuk gözaltına alındı.

Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasında dalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Tayland'ın Mukdahan eyaletine bağlı Muang kentinde 11 yaşındaki çocuk, kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasında daldı. Kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Çocuğun babasına ait aracı izinsiz olarak aldığını belirten yetkililer, çocuğun özel birey olduğunu da ifade etti. Polis, çocuğu gözaltına aldı.

Keşişlerden 5'inin olay yerinde 3'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralı olan 18 keşişten 13'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yerel saatle 11.55'te meydana gelen kazanın Na Si Nuan köyü yakınlarında yaşandığını belirterek, keşişlerin Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom Tapınağı'nda yemek yedikten sonra Don Tan ilçesine doğru yürüdüklerini açıkladı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde kamyonetin keşişlere son sürat çarptığı ve fren yapmadığı görüldü. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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