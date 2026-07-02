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Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış Haber Videosunu İzle
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
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İstanbul'da erkek çalışanlara tacizde bulunduğu öne sürülen kadına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sanayi sitesindeki bir oto yıkamacıya giden kadının, çalışanı zorla öpmeye çalıştığı, çalışanın ise elindeki tazyikli suyu sıkarak kadını kendisinden uzaklaştırdığı görüldü. Görüntüler, kadının farklı iş yerlerinde de benzer davranışlarda bulunduğu iddialarını güçlendirdi.

İstanbul'un İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar ilçelerindeki iş yerlerinde "Kolonya satıyorum, öğrenciyim" diyerek erkek çalışanlara tacizde bulunduğu öne sürülen kadına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sanayi sitesindeki farklı iş yerlerinden elde edilen güvenlik kamerası kayıtlarında, kadının benzer yöntemlerle erkek çalışanlara yaklaştığı görüldü.

OTO YIKAMACIDA ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerden birinde kadının bir oto yıkamacıya giderek çalışan bir erkeğe yaklaştığı, fiziksel temasta bulunup zorla öpmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Erkek çalışanın ise kadını uzaklaştırmak için elindeki tazyikli suyu üzerine sıktığı ve böylece kendisini korumaya çalıştığı görüldü.

AYNI YÖNTEMLE DİĞER DÜKKANLARA DA GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Görüntülerde kadının sanayi sitesindeki başka iş yerlerine de girerek erkek çalışanlara benzer şekilde yaklaştığı görüldü. Esnaf, kadının farklı iş yerlerini dolaşarak aynı yöntemi uyguladığını öne sürdü.

Daha önce ortaya çıkan görüntülerde de kadının "Kolonya satıyorum, öğrenciyim" diyerek iş yerlerine girdiği ve bazı erkek çalışanları öpmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
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