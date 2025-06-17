Ordu'da denize girmek yasak mı? Ordu hava durumu 17-18 Haziran 2025 Ordu'da hava nasıl olacak?

Ordu Valiliği denize girme yasağı kararını, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) riskine karşı aldı. Özellikle yaz aylarında artan boğulma vakalarını önlemek için bu yasak uygulanacak. Ordu'da denize girmek yasak mı? sorusu gündem olurken, Valilik detaylı açıklama yaptı. Ordu'da hava durumu nedeniyle denize girme yasağı 2 gün boyunca sürecek. Peki, yasağın kapsamı nedir ve vatandaşlar nelere dikkat etmeli? İşte 17 Haziran 2025 itibarıyla Ordu'da denize girme yasağına dair tüm detaylar…

ORDU HAVA DURUMU

Ordu hava durumu 17-18 Haziran 2025 tarihleri için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 ve 17 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girilmesini yasakladı. Yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi, boğulma riskini artırdığı için bu karar alındı.

17 Haziran 2025 Salı

Hava Durumu : Parçalı bulutlu

En Yüksek Sıcaklık: 18.5°C

En Düşük Sıcaklık: 7.3°C

Nem Oranı: %95

Rüzgar Hızı: 5.9 km/h

Basınç: 924.9 mb

17 Haziran Salı günü Ordu genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7.3°C ile 18.5°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı, hava koşullarının nemli ve sakin olmasına neden olacak.

18 Haziran 2025 Çarşamba

Hava Durumu: Kapalı, bulutlu

En Yüksek Sıcaklık: 22.2°C

En Düşük Sıcaklık: 11.9°C

Nem Oranı: %97

Rüzgar Hızı: 7.6 km/h

Basınç: 968.5 mb

ORDU'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.