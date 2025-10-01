Haberler

OpenAl Sora 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sora 2 ücretli mi, fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Güncelleme:
Haberler
OpenAI'nin yeni yapay zeka uygulaması Sora 2, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Önceki sürümlerde sıkça rastlanan hareket bozulmalarını geride bırakan Sora 2, sahnelerde fizik kurallarını şaşırtıcı bir doğrulukla yansıtıyor. Peki, OpenAl Sora 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sora 2 ücretli mi, fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

OpenAI, yapay zeka alanındaki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi: Sora 2. Özellikle video üretiminde doğal hareket ve fizik kurallarını daha doğru şekilde yansıtmasıyla dikkat çeken Sora 2, kullanıcıların kendi cameo videolarını oluşturmasına imkan tanıyor. Peki, OpenAl Sora 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sora 2 ücretli mi, fiyatı ne kadar, özellikleri neler? OpenAl Sora 2'ye dair tüm merak edilenler haberimizde...

SORA 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sora 2, şu anda ABD ve Kanada'da iOS kullanıcıları için indirilebiliyor. OpenAI, uygulamanın kısa süre içinde küresel çapta yayılmasını hedefliyor. İlk aşamada davetiye sistemiyle çalışan platform, ChatGPT Pro kullanıcılarına davet beklemeden Sora 2 Pro modelini deneme fırsatı sunuyor.

Küresel erişimin ne zaman sağlanacağına dair net bir tarih olmasa da, şirketin açıklamaları, önümüzdeki aylarda dünya genelinde kullanıcılarla buluşacağını işaret ediyor.

SORA 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

OpenAI'nin paylaştığı örnekler, Sora 2'nin önceki sürümlere göre çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Gerçekçi Fizik Kuralları: Sahnelerdeki hareketler doğal görünüyor. Örneğin basketbol sahnesinde, kaçan bir şutun topu arka tahtadan sekip yere düşmesi gerçekçi bir şekilde yansıtılıyor. Plaj voleybolu, kaykay şovları ve jimnastik hareketleri de bu doğruluğu destekliyor.

Cameo Özelliği: Kullanıcılar, tek seferlik sesli ve görüntülü kayıt ile kimlik doğrulaması yapıp kendi görünümlerini videolara ekleyebiliyor. Bu cameo'lar arkadaşlarla paylaşılabiliyor ve onların da benzer videolar üretmesine imkan tanıyor. OpenAI, bu özelliği Sora deneyiminin en etkileyici yönü olarak tanımlıyor.

TikTok Benzeri Akış: Üretilen videolar, uygulama içinde kısa video akışında paylaşılabiliyor. Öneri algoritmaları, kullanıcıların konum verilerini, uygulama içi davranışlarını ve ChatGPT geçmişlerini analiz ederek içerik sunuyor.

Güvenlik ve Ebeveyn Kontrolleri: ChatGPT tabanlı araçlarla ebeveynler, kişiselleştirmeyi kapatma, kaydırma süresini sınırlama ve mesajlaşma kontrolleri gibi seçeneklere sahip.

SORA 2 ÜCRETLİ Mİ?

Sora uygulaması başlangıçta ücretsiz olarak sunuluyor. Kullanıcılar sistemi serbestçe deneyebiliyor. Ancak yoğun kullanım dönemlerinde ek video üretimleri için ücretlendirme yapılacağı açıklandı. Bu model, kullanıcıların önce deneyimleyip sonrasında ihtiyaçlarına göre ödeme yapmasına imkan tanıyor.

SORA 2 FİYATI NE KADAR?

OpenAI, Sora 2 için sabit bir fiyat listesi paylaşmadı. Ücretlendirme, kullanım yoğunluğuna göre değişiyor. Pro sürümü denemek isteyen kullanıcılar ise ChatGPT Pro aboneliği üzerinden ek özelliklere ulaşabiliyor.

SORA 2 NE İÇİN KULLANILIR?

Sora 2, başta sosyal medya içerik üretimi olmak üzere, yaratıcı video projelerinde kullanılıyor. Kullanıcılar kendi cameo'larını sahnelere entegre ederek kısa videolar oluşturabiliyor. Eğitim, eğlence ve spor aktivitelerinin canlandırılması gibi farklı alanlarda da pratik bir araç olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Sora 2'nin fizik tabanlı video üretimi, oyun ve simülasyon projelerinde gerçekçi hareketler ve sahne tasarımı için de önemli bir kaynak sunuyor.

