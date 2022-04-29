Onur Akay kimdir? Onur Akay kaç yaşında ve nereli? Onur Akay şarkıları nelerdir?

Onur Akay kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Onur Akay, magazin gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Ünlülerin ve eski Yeşilçam yıldızlarının hastalık ve ölüm haberlerini sosyal medyadan duyurması ile tanınan ve adından söz ettiren bir isim olan Onur Akay'ın kim olduğu son zamanlarda merak ediliyor. Onur Akay'ın kariyerini, ne iş yaptığını ve yaşını merak eden vatandaşlar, Onur Akay hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Onur Akay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Onur Akay şarkıları nedir? İşte detaylar haberimizde... Onur Akay kaç yaşında ve nereli? Onur Akay şarkıları nelerdir?

ONUR AKAY KİMDİR?

Onur Akay 28 Nisan 1977 yılında Ankara'da doğdu ve 43 yaşındadır. Onur Akay, Türk sanat müziği ses sanatçısı, bestekâr, şair, yazar, sunucu ve oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümünde altı yıl okudu ve Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi bölümünü bitirdi.

MESAM üyesi olan Onur Akay, Türk musikisinde İsmail Hakkı Özkan ve Necdet Varol başta olmak üzere, birçok nazariyatçının kabul ettiği Müstear'lı Nikriz, Müstear'lı Hicaz, Zirgüle'li Pençgâh isimlerini verdiği üç bileşik makam buldu, terkip etti ve takım besteledi. Ayrıca bulduğu makamları, bestelediği örnek eserleriyle tanıttı.

TRT REPARTUARINDA YER ALAN ONUR AKAY ESERLERİ

''Sevgilim Sanma Seni Bir An Olsun Unuttum'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Semahat Özdenses)

"Kalmadı Bu Alemde Aşkı Yazan Bir Kalem'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Amir Ateş)

''Gözlerinden Dökülen Sevdanı Saklama Yar'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Turhan Taşan)

'Yalnız Seni Beklemek Kalbimin Son Dileği'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Sadun Aksüt)

''Unutup Bir An Seni Biraz Ben Dese Gönlüm'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Amir Ateş)

''Gözyaşıyla Sulanan Goncalar Hep Har Olur'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Teoman Önaldı)

''Tarifi Mümkün mü Böyle Duygunun'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Mustafa Malay)

''Sevmeyi Çok Denedim Senin Gibi Olmadı'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Hasan Şanlıtürk)

''Göğe Sordum Hani Nerde Hani Yıldızlarınız'' (Söz: İskender Kemal Sincer - Müzik: Onur Akay & Gülten Akay)

''Yollarda Bekledim Geçersin Diye'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Turan İnam)

''Hayalimdeki Ruhu Kalbime Koydum Bugün'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Cengizhan Sönmez)

ONUR AKAY ÖDÜLLERİ

Yüzyılın Bestekârı Ödülü

"Müsteâr'lı Nikrîz", "Müsteâr'lı Hicâz" ve "Zirgûle'li Pençgâh" isimli üç bileşik makamı bulan, terkip eden ve takım besteleyen Onur Akay, bu özel buluşu nedeni ile 2000 yılında "ANA" isimli dönemin ünlü edebiyat dergisi tarafından, "Yüzyılın Bestekârı Ödülü" ile ödüllendirilmiştir ve ödülünü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüş, Kale Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Hacı İbrahim Bodur'un elinden almıştır.

Yılın Sanatçısı Ödülü

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, Diyabetliler ve Engelliler Derneği ve 351 Dernek adına Rumeli Balkan Güç Birliği Platformu, çok sayıda ödülü olan Onur Akay'a, 2017 yılında Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla 'Yılın Sanatçısı Ödülü'nü verdi.

Yılın Söz Yazarı Ödülü

'Hayatına Bir İyilik Kat Platformu ve 'Umutlu Mutlu Çocuklar Platformu' ise, 2018 yılında sözlerini Onur Akay'ın yazdığı, bestesini TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez'in yaptığı ve Türk sanat müziği sanatçısı Gülşah Sönmez'in albümünde yer alan 'Görmeden Sevmek' isimli şarkıya, 'Yılın Şarkısı Ödülü'nü verdi. Platformlar, şarkının söz yazarı Onur Akay'ı ise 'Yılın Söz Yazarı Ödülü' ile ödüllendirdi.

30. Sanat Yılı Ödülü

1990 yılında Sanat Güneşi Zeki Müren'le ortak eser yaparak sanat hayatına başlayan Onur Akay'a, 2020 yılında ise Türkiye genelinde engelli dernekleri adına, '30. Sanat Yılı Ödülü' verildi. Akay, ödülünü 25 sene önce konservatuvarda hocası olan usta müzisyen Ahmet Özden'in elinden aldı.

Oyunculuk kariyeri

Onur Akay, 1991 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Tiyatro Kulübü'nde, Güngör Dilmen`in yazdığı "Kurban" adlı tiyatro eseri ile, "Murat" rolünde çocuk oyuncu olarak oyunculuğa başladı. 1997 yılında Mahallenin Muhtarları ve 2004 yılında Şöhretler Kebapçısı isimli iki dizide rol alarak oyunculuğu sürdürdü.

Sunuculuk kariyeri

1992 yılında, Ankara radyolarında Türk sanat müziği programları hazırlayıp sunan Onur Akay, radyolarda, sunuculuğa ve spikerliğe üç yıl devam etti. 2011 yılında "Keyf-i Muhabbet", 2012 yılında "İftar Lezzeti", 2016 yılında "Zil Şal ve Gül" ve 2017 yılında ise 3 yıl süren "Dünden Bugüne Nağmeler" isimli dört ayrı televizyon programı sundu. Ayrıca, ünlü sunucu Müge Oruçkaptan'la beraber çok sayıda "Bayram Özel" ve "Yılbaşı Özel" televizyon programları sunan Akay, birçok ünlü ismi programlarına konuk etti.

ONUR AKAY YAZARLIK KARİYERİ

1998 yılında 245. sayıdan itibaren başladığı 'ANA' isimli kültür ve sanat dergisinde, uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. 2013 yılından sonra ise kendi sosyal medya adreslerinden yazdıkları ile Türkiye'nin en büyük gazeteleri ve ulusal haber kanalları tarafından yıllarca kaynak gösterildi. 2015 yılından sonra ise başta Bülent Ersoy başta olmak ünlü isimlerle yaptığı özel röportajları, Aydınlık Gazetesi'nin kültür ve sanat sayfasında sayfa manşeti olarak yayımlandı ve yayımlanmaya devam etmektedir.

2013 yılında ise OnurAkayMedya'yı kurarak köşe yazıları ile binlerce haberde kaynak gösterilen Onur Akay, kısa sürede ulusal basın ve medyada büyük bir güven kazandı. Geleneksel hale gelen OnurAkayMedya Yılın Ödülleri ise Türkiye genelinde ses getirdi. Ayrıca sosyal medyada ve köşe yazılarında çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini ilk yazan kişi olunca, magazin programları ve Türkiye'nin önde gelen gazeteleri, Onur Akay'a 2016 yılında magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabını taktı. Ayrıca Onur Akay, yazıları ve paylaşımları nedeni ile başta Bülent Ersoy ve Devran Çağlar olmak üzere, çok sayıda ünlü isimle mahkemelik oldu. Diva Bülent Ersoy, 2016 yılında meslektaşı Onur Akay'a 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı ve daha sonra Akay'ı affetti.

Haberler.com - Gündem