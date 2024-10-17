Eski One Direction üyesi Liam Payne, Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşında olduğu bildirilen Payne'in ölüm haberi, polis tarafından doğrulandı. Olay, Palermo semtindeki Costa Rica Caddesi üzerinde bulunan bir otelde Çarşamba günü gerçekleşti. Peki, One Direction üyeleri ne paylaştı? İşte detaylar...

ONE DIRECTION ÜYELERİ NE PAYLAŞTI?

CNN'e verilen polis açıklamasına göre, Buenos Aires polisi Çarşamba öğleden sonra 14B Polis Karakolu'na gelen bir 911 çağrısıyla harekete geçti. İhbar, uyuşturucu veya alkolün etkisi altında olduğu düşünülen saldırgan bir adam hakkında yapıldı. Polisin otele gelmesi üzerine yaşanan trajedinin ardından, bu kişinin Payne olup olmadığı açıklamada netleştirilmedi.

Olaydan kısa süre önce, Payne'in Arjantin'de eski grup arkadaşı Niall Horan'ın 2 Ekim'deki konserine katıldığına dair sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştı.

One Direction üyeleri Liam Payne'in ölümü sonrası henüz bir şey paylaşmadı.