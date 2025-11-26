Haberler

Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacağını tahsil edemediğini iddia eden şüpheli, önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti ardından 30 işçinin kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe verdi. 4 işçinin dumandan etkilendiği yangında, binada mahsur kalan işçilerin birbirine bağladıkları çarşaflarla pencerelerden aşağı inerek kurtuldukları anlar kameraya yansıdı.

  • Kocaeli'nin Darıca ilçesinde R.Ö. adlı kişi, alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle bir binayı ateşe verdi.
  • Yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi.

ÖNCE BIÇAK ÇEKTİ, SONRA BİNAYI ATEŞE VERDİ

İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binanın önüne gelen R.Ö., önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti, ardından kendisinin de kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

4 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

İŞÇİLER ALEVLERDEN ÇARŞAF BAĞLAYARAK KURTULDU

İşçilerin binadan kendi imkanlarıyla tahliye olduğu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üst katlarda bulunan bazı işçilerin birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak aşağı indikleri anlar yer aldı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
