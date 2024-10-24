Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi?

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ÖMER ÖCALAN KİMDİR?

Kürt kökenli Ömer Öcalan, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde Mehmet ve Fehime Öcalan'ın çocuğu olarak doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin il eş başkanlığını görevini yürüttü.

ÖMER ÖCALAN, ABDULLAH ÖCALAN'IN NEYİ?

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan ile aile olarak yıllar sonra ilk kez görüştüklerini duyurdu.

ÖMER ÖCALAN MİLLETVEKİLİ Mİ?

Ömer Öcalan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili'dir.