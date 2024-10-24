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Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi?

Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi?
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Ömer Öcalan kimdir, kaç yaşında ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın neyi oluyor sorularına yanıt aranıyor. Ömer Öcalan milletvekili mi, hangi partiden ve Ömer Öcalan kimdir merak ediliyor. Peki, Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi?

Ömer Öcalan milletvekili mi? Ömer Öcalan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. PKK lideri Abdullah Öcalan kimdir ve Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi oluyor sorularına yanıt aranıyor. Ömer Öcalan milletvekili mi? Ömer Öcalan hangi partiden? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER ÖCALAN KİMDİR?

Kürt kökenli Ömer Öcalan, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde Mehmet ve Fehime Öcalan'ın çocuğu olarak doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin il eş başkanlığını görevini yürüttü.

Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi?

ÖMER ÖCALAN, ABDULLAH ÖCALAN'IN NEYİ?

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan ile aile olarak yıllar sonra ilk kez görüştüklerini duyurdu.

ÖMER ÖCALAN MİLLETVEKİLİ Mİ?

Ömer Öcalan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili'dir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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