Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ne dedi? DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan ile aile olarak yıllar sonra ilk kez görüştüklerini açıkladı. Ömer Öcalan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ne görüştü? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER ÖCALAN İLE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN NE GÖRÜŞTÜ?

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN NE DEDİ?

Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan arasındaki görüşmenin sabah saat 11.00'de başladığı ve öğleden sonraya kadar sürdüğü kaydedildi. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Öcalan'ın görüşmede, "Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım" dediğini öne sürdü.

Öte yandan; DEM Parti kaynakları geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Ömer Öcalan'a izin verildiği veya görüşme yaptığı yönündeki haberleri yalanlanmış, "Beklentimiz tecridin kalkması, görüşmelerin olağan seyri içinde olmasıdır. DEM Parti olarak spekülasyonlara inanılmamasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.