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Ömer Çelik'ten "gün sonu" paylaşımı: İki yıllık emeğin sonucu

Ömer Çelik'ten 'gün sonu' paylaşımı: İki yıllık emeğin sonucu Haber Videosunu İzle
Ömer Çelik'ten 'gün sonu' paylaşımı: İki yıllık emeğin sonucu
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu'nda rekor oyla kabul edilerek yasalaşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un odasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile beraber "gün sonu" paylaşımı yaptı.

  • TBMM Genel Kurulu, 'Çerçeve Yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni 12 saatlik görüşmelerin ardından 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştırdı.
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yasanın kabulü sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makam odasından fotoğraflı 'gün sonu' paylaşımı yaptı.
  • Çelik'in paylaşımında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fuat Oktay, Hüseyin Yayman ve MHP'li isimler yer aldı.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 12 saat süren maraton görüşmelerin ardından rekor oyla kabul edilerek yasalaştı.  

TARİHİ OYLAMADA REKOR OY

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında dün saat 11.00’de toplanarak kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen düzenlemeyi masaya yatırdı. Yaklaşık 12 saat süren yoğun mesai boyunca kanun teklifinin maddeleri tek tek ele alınarak detaylıca görüşüldü. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte geçilen tarihi oylamada düzenleme; 467 "kabul", 87 "ret" ve 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

ÖMER ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN "GÜN SONU" PAYLAŞIMI

Türkiye için tarihi bir gün olarak kayıtlara geçen günün ardından siyasilerden peş peşe paylaşımlar geldi. 

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından "Gün sonu" paylaşımında bulundu. Çelik'in paylaşımında ise dikkat çeken detaylar vardı.

Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'teki makam odasından fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Fotoğrafta Kurtulmuş'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve MHP'li isimler yer aldı.

"EMEKLER SONUCA ULAŞTIKTAN SONRA..."

Paylaşımına, "Dün gece… Emekler sonuca ulaştıktan sonra gün sonu…" notunu düşen Ömer Çelik ile fotoğraftaki isimlerin yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. 

Paylaşım, "Uzun bir günün ardından gelen rahatlama" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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