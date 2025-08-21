Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, hem siyasi kariyeri hem de geçmişteki gazetecilik deneyimiyle kamuoyunun dikkatle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Siyasi söylemleri ve gündeme dair değerlendirmeleriyle sık sık öne çıkan Çelik'in hayatı, kariyeri, eğitimi ve görev aldığı pozisyonlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ömer Çelik ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik kaç yaşında, nereli?

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, hem basın hem de siyaset alanında önemli görevler üstlenmiş deneyimli bir isimdir. 15 Haziran 1968'de Adana'da dünyaya gelen Çelik, kariyerine gazetecilikle başlamış, ardından aktif siyasete geçiş yaparak Türkiye'nin önde gelen siyasi figürlerinden biri olmuştur. Avrupa Birliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kilit görevlerde bulunan Çelik, AK Parti içinde uzun yıllardır sözcülük ve genel başkan yardımcılığı gibi etkili pozisyonlarda yer almıştır. Siyasi duruşu ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla sıkça gündeme gelmektedir.

ÖMER ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşında olan Çelik, uzun yıllardır aktif siyasetin içinde yer almakta ve kamuoyunda sık sık gündeme gelen açıklamalarıyla tanınmaktadır. Siyasi kariyerinin yanı sıra geçmişte gazetecilik de yapan Çelik'in yaşı, biyografisiyle birlikte en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

ÖMER ÇELİK NERELİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana doğumludur. 15 Haziran 1968 tarihinde bu şehirde dünyaya gelen Çelik, hem eğitim hayatını hem de siyasi kariyerinin önemli bir bölümünü Adana'dan başlayarak şekillendirmiştir. Köklü geçmişiyle dikkat çeken Çelik'in memleketi, onu yakından tanımak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.

ÖMER ÇELİK EVLİ Mİ?

Ömer Çelik'in özel hayatı, kamuoyunun zaman zaman merak ettiği konular arasında yer alıyor. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak aktif siyasette önemli bir rol üstlenen Çelik, evli değildir. Siyasi kariyeri ve kamu görevleriyle öne çıkan Çelik'in özel yaşamına dair detaylar ise genellikle gündemde yer bulmamaktadır.