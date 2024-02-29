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OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 29 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

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ı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024'te sona erecek. İkinci ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 tatilin bir ay olacağına dair iddialar ise asılsız çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemesine göre 15 tatil, yani sömestr tatili 15 gün şeklinde uygulanacak. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (29 Şubat) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (29 Şubat) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

29 Şubat 2024 itibariyle okulların kapanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, öğrenciler 25 Mayıs 2024 tarihine kadar tatilin tadını çıkaracak. Bu süre zarfında kalan gün sayısı ise 106 Yeni eğitim dönemi ise 2023-2024 öğretim yılıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Buna göre okulların kapanmasına 106 gün vardır. 2023-2024 öğretim yılı 107 gün sonra sona erecek.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 29 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 29 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Nisan ayında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil, öğrencilere 8-12 Nisan tarihleri arasında bir haftalık bir eğitim öğretime arası sunacak. Bu ara tatil, ikinci dönemin içerisinde yer alacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 29 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

15 TATİL 1 AY MI OLACAK?

15 Tatil, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Henüz sosyal medya üzerinde yer almakta olan 15 tatil 1 aya uzatılacak iddialarına ilişkin bir Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iddiaların asılsız olduğu ve 15 tatil yani sömestr tatilinin 15 gün şeklinde uygulanacağı bilinmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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