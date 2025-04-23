Okullar tatil mi 24 Nisan? SON DAKİKA!

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.13'te yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.49 sıralarında 6.2 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar, yaşanan depremlerin ardından okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Okullar tatil mi 24 Nisan?

OKULLAR TATİL Mİ?

CNN Türk'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin, "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak." dedi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Büyükçekmece'de saat 13.02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi. Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

1 SAAT İÇİNDE 8 DEPREM

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 12.19'daki deprem: 3,9 büyüklüğünde

Saat 12.49'daki deprem: 6,2 büyüklüğünde

Saat 12.51'deki depremler: 5,9 ve 4,4 büyüklüğünde

Saat 13.01'deki deprem: 4,8 büyüklüğünde

Saat 13.02'deki depremler: 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde

Saat 13.07'deki deprem: 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.