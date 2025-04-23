Okullar tatil mi 24 Nisan? SON DAKİKA!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen ardından vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "24 Nisan okullar tatil mi?" oldu. İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından vatandaşlar ve öğrenciler, okullar tatil olup olmayacağını araştırıyor.
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.13'te yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.49 sıralarında 6.2 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar, yaşanan depremlerin ardından okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Okullar tatil mi 24 Nisan?
OKULLAR TATİL Mİ?
CNN Türk'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin, "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak." dedi.
4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Büyükçekmece'de saat 13.02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi. Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.
1 SAAT İÇİNDE 8 DEPREM
Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 12.19'daki deprem: 3,9 büyüklüğünde
Saat 12.49'daki deprem: 6,2 büyüklüğünde
Saat 12.51'deki depremler: 5,9 ve 4,4 büyüklüğünde
Saat 13.01'deki deprem: 4,8 büyüklüğünde
Saat 13.02'deki depremler: 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde
Saat 13.07'deki deprem: 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.