"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Öğrencilerin karne heyecanı yaklaşırken, tatil takvimine göre planlama yapmak isteyen binlerce veli, okulların hangi tarihte kapanacağını araştırıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi bu konuda net bilgiler sunuyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili 2025 ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

1-5 EYLÜL ARASI UYUM EĞİTİMİ VAR

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.