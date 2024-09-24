Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi!

2024- 2025 eğitim öğretim dönemi boyunca okulların kapanış tarihi, veliler ve öğrenciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı hakkında birçok soru soruluyor ve araştırılıyor. Özellikle öğrenciler, yaz tatilinin başlangıcını sabırsızlıkla bekliyor. Bu süreçte, eğitim yılının sona ermesine kaç gün kaldığı da sıkça gündeme gelen bir konu. Öğrenciler, tatil planları yapabilmek için okulların kapanış tarihini öğrenmeye çalışırken, öğretmenler de ders programlarını ve final sınavlarını bu tarihe göre düzenliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILDI?

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayınlanan akademik takvime göre, 2024- 2025 eğitim- öğretim yılı 20 Haziran'da son bulacak. Okullar 20 Haziran'da kapanacak.

MEB AKADEMİK TAKVİMİ

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılında birinci ara tatillerini 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Bu ara tatil, hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün sürecek.

Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte, yarıyıl tatili veya sömestr tatili olarak bilinen dönem 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler, ikinci dönem ara tatillerini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapma imkanı bulacaklar.