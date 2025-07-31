2025–2026 eğitim öğretim yılına hazırlık yapan milyonlarca kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimi yakından takip ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak ve okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025 yılı okul açılış tarihi resmiyet kazandı ve öğrenciler için geri sayım başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayanlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre önemli tarihler belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bu tarihten itibaren tüm Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde ders zili çalacak. Okullar ne zaman açılacak sorusu böylece resmiyet kazanmış oldu.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusunun yanıtı da netleşti. Bugünün tarihi olan 31 Temmuz 2025 itibarıyla okulların açılmasına tam 39 gün kaldı. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kalırken, veliler okul alışverişlerini planlamaya, öğrenciler ise hazırlıklarına başladı.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Eylül 2025 tarihinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak. Aynı tarihte okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası programı da uygulanacak. Bu program kapsamında, öğrencilerin okula alışma süreci rehberlik çalışmalarıyla desteklenecek.