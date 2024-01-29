Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar da artmaya başladı. Okulda, işte ve toplu taşımada maruz kaldığımız ortamlar hasta olma olasılığınızı arttırıyor. Son zamanlarda artan salgınla birlikte en çok sorulan sorular hastalık sonrasında geçmeyen öksürüğe veya kuru öksürüğe ne iyi gelir? oldu. Peki, öksürük nasıl geçer, ne iyi gelir? Kuru öksürük nedenleri neler? Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Evde kendi yöntemlerinizle uygulayabileceğiniz birkaç öneriyi hazırladık. Detaylar haberimizde...

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan burun akıntısı, boğazı tahriş ederek öksürüğe sebep olabilir. Su, bu akıntıyı sulandırarak boğazın tahriş olmasını engelleyebilir veya hafifletebilir. Aynı zamanda bol su içmek, boğazın daha nemli kalmasına yardımcı olarak öksürüğün hafiflemesine katkı sağlayabilir.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

2 çay kaşığı bal, ılık su ve limon ile hazırlanan sıcak çay öksürüğün azalmasında etkili olabilir.

Toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp içebilirsiniz.

1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek tahriş etkisini azaltabilirsiniz.

Toz halinde zencefili 1 bardak kaynamış suya ekleyerek içerisine tarçın ve karanfil taneleri ilave ettikten sonra demlemeye bırakın. 5-6 dakika demlendikten sonra bal ekleyerek içebilirsiniz.

KURU ÖKSÜRÜK NEDENLERİ NELER?

Kuru öksürük, genellikle boğazda tahriş veya iltihaplanma sonucu ortaya çıkan bir öksürük türüdür. Kuru öksürüğün olmasındaki en yaygın etkenler ise; üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik reaksiyonlar, sigara, çevresel etkenler, ilaç yan etkileri ve solunum yolu enfeksiyonu gibi etkenler olabilir.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Soğuk algınlıkları söz konusu ise bunların bakteriyel kaynaklı olması halinde antibiyotik ilaçlardan yararlanılabilir. Bal, zencefil, sıcak bitki çayları, tuzlu su gargarası, bol su içmek ve sıcak duş almak kuru öksürüğü kesmeye yardımcı olabilir.

Kuru öksürük durumu devam ediyorsa veya kronik bir rahatsızlığınız varsa öncelikle doktora görünmenizi öneriyoruz.