Haberler

Okan Çınar kimdir? Okan Çınar'ın dönerci dükkanı mı var? Okan Çınar'ın dönerci dükkanının adı ne?

Okan Çınar kimdir? Okan Çınar'ın dönerci dükkanı mı var? Okan Çınar'ın dönerci dükkanının adı ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol dünyasının genç yeteneklerinden Orkan Çınar'ın kariyerinde beklenmedik bir değişim yaşandı. Eski Beşiktaşlı oyuncunun yeni işi gündeme oturdu. Peki, Okan Çınar kimdir? Okan Çınar'ın dönerci dükkanı mı var? Okan Çınar'ın dönerci dükkanının adı ne?

Bir zamanlar Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi sahalarında boy gösteren Orkan Çınar, futbol kariyerinde beklenmedik bir durak noktasına geldi. Genç yaşta büyük umutlarla transfer edilen eski futbolcu, artık sahalardan uzak ve bambaşka bir hayatın kapılarını araladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKAN ÇINAR KİMDİR?

Orkan Çınar, 29 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Dortmund şehrinde doğmuş, Türk kökenli bir profesyonel futbolcudur. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı ve yeteneğiyle dikkat çekti. 2010 yılında 13 yaşındayken Füchse Berlin forması altında sergilediği performans sayesinde Borussia Berlin'e transfer oldu.

Futbol kariyerinde özellikle kanat oyuncusu olarak görev aldı ve teknik kapasitesiyle tanındı. 2017 yılında Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer oldu ve kısa süre içinde Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı buldu. Ancak son yıllarda kulüpsüz kalarak futboldan uzaklaşmıştır.

Okan Çınar kimdir? Okan Çınar'ın dönerci dükkanı mı var? Okan Çınar'ın dönerci dükkanının adı ne?

OKAN ÇINAR'IN KARİYERİ

Orkan Çınar, Almanya'daki altyapı takımlarında başlayan kariyerini Türkiye'de profesyonel düzeye taşıdı. 2017'de Beşiktaş'a transfer olmuş ve sınırlı süre de olsa siyah-beyazlı formayı giymiştir.

Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde görev alma şansı bulan Çınar, kariyerinde önemli bir deneyim kazanmıştır. Ancak transfer sonrası istikrarlı bir forma şansı bulamaması ve kulüpsüz kalması, kariyerinde beklenen yükselişi engellemiştir. Günümüzde futboldan uzak bir yaşam sürmektedir.

OKAN ÇINAR'IN DÖNERCİ DÜKKANI MI VAR?

Orkan Çınar futboldan uzaklaştıktan sonra yeni bir iş alanına yönelmiştir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağabeyiyle birlikte bir dönerci dükkanı açmış ve işletmeye başlamıştır. Bu hamle, eski Beşiktaşlı futbolcunun futbol hayatındaki düşüşün ardından farklı bir meslekle ilgilenmeye başladığını göstermektedir.

OKAN ÇINAR'IN DÖNERCİ DÜKKANININ ADI NE?

Verilen bilgilerde dönerci dükkanının adı belirtilmemiştir. Ancak Orkan Çınar'ın ağabeyiyle birlikte işletmeye başladığı ve Bursa İnegöl'de faaliyet gösterdiği ifade edilmiştir. Dükkanın adı hakkında net bilgi paylaşılmamıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.