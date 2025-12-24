Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit ile birlikte Paris'te tatil yapıyor. Çift, 2024'te sürpriz bir şekilde boşanmış ancak yaklaşık iki ay önce yeniden barışmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeniden barıştığı eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte Paris'te tatil yapıyor. Ünlü çiftin Fransa'dan paylaşılan kareleri kısa sürede gündem oldu.
ŞUBAT 2024'TE SÜRPRİZ BOŞANMIŞLARDI
Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği ve oğlu Ali Yiğit'in annesi olan Nihan Akkuş ile Şubat 2024'te sürpriz şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Buruk'un adı zaman zaman farklı isimlerle aşk dedikodularına karışmıştı.
İKİ AY ÖNCE YENİDEN BARIŞTILAR
Ayrılığa rağmen yollarını tamamen ayırmayan ikilinin yaklaşık iki ay önce yeniden barıştığı öne sürülmüştü. Okan Buruk ve Nihan Akkuş, Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülenmiş, bu kareler magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.
TATİL İÇİN PARİS'E GİTTİLER
Yeniden bir araya gelen çift, bu kez oğulları Ali Yiğit ile birlikte Paris'te tatil yaparken görüntülendi. Nihan Akkuş'un, Paris'te birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasıyla tatil haberleri sosyal medyada hızla yayıldı.