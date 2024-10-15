ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: ÖMK ne zaman yürürlüğe girecek, TBMM'den geçti mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe gireceği tarih, Resmi Gazete'de yayımlanacak kararlarla takip ediliyor. Kanuna göre, aday öğretmen olarak görev yapanlar ve 1 Eylül 2025'e kadar istihdam edilecek aday öğretmenler, en az 240 ders saati hizmet içi eğitim içeren Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. ÖMK meclisten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Detaylar haberimizdedir...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024

1. Öğretmenlik Özel Bir İhtisas Mesleği Olarak Tanımlandı:

Kanun, öğretmenliği genel kültür, özel alan bilgisi ve meslek bilgisi bakımından özel hazırlık gerektiren bir ihtisas mesleği olarak niteliyor. Öğretmen olarak istihdam edileceklerin, en az lisans düzeyinde eğitim almış olması ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen nitelikleri karşılaması gerekecek.

2. Hazırlık Eğitimi Süreci:

Öğretmen adayları, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan dört dönemlik bir hazırlık eğitiminden geçecek. Bu eğitim, Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütülecek. Hazırlık eğitiminin süresi mezun olunan yükseköğretim programına göre üç veya dört dönem olabilir.

3. Hazırlık Eğitiminin Değerlendirilmesi:

Hazırlık eğitimi süresince öğretmen adayları, hem teorik derslerden sınavlara tabi tutulacak hem de uygulamalı dersler için üç ayrı değerlendirme yapılacak. Teorik derslerde 60, uygulamalı derslerde ise 70 puan ve üzerinde alan adaylar başarılı sayılacak.

4. Öğretmen Adaylarının Mali Hakları:

Kanunla yapılan değişiklikle öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi süresince yapılacak ödemelerde iyileştirmeye gidildi. Ödemeye esas gösterge rakamı 18 bin 650'den 23 bin 310'a yükseltildi ve bu ödemeler damga vergisi dışında herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

5. Sözleşmeli Öğretmenlik ve Atama Süreci:

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Atamalar, adayların başarı puanlarına göre tercih ettikleri eğitim kurumlarına yapılacak. Sözleşmeli öğretmenler, üç yıl boyunca görev yerlerinde kalacak ve bu süre zarfında tayin isteyemeyecekler.

6. Kadrolu Öğretmenliğe Geçiş:

Üç yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları yerde kadrolu öğretmenliğe atanacaklar. Kadrolu öğretmen olarak atananlar, mali ve sosyal haklara yeni pozisyonlarına göre hak kazanacaklar.

7. Disiplin Cezaları ve Yaptırımlar:

Öğretmen adaylarının disiplin suçlarına ilişkin cezalar da netleştirildi. Derslere geç kalma alışkanlığı veya sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs gibi durumlar kınama cezası gerektirirken, daha ciddi ihlaller akademiden çıkarılmaya neden olabilecek.

8. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası:

Hazırlık eğitimi süresince öğretmen adayları Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Sigorta primleri, öğretmen adaylarının maaşlarından bağımsız olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Bu kanunla birlikte öğretmenlerin hem mali hem de sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılırken, mesleğe hazırlık süreçleri ve atanma kriterleri de daha şeffaf hale getirildi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edilerek yasalaştı. Öğretmenlik mesleğine dair düzenlemeler içeren bu kanun teklifi, Genel Kurulda gerçekleştirilen müzakereler sonucunda onaylandı ve yasa haline getirildi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kanunun, önümüzdeki birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.