ÖĞRETMEN ATAMASI 2024! Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru kılavuzu açıklandı mı? Branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplansı'nda öğretmen atama takvimi ve kontenjanlar netleşecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yakında bir miktar atama yapacağız." açıklamasının ardından Pazartesi gününü işaret ederek, "Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." dedi. Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru kılavuzu açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

2024 öğretmen atama takvimi hala netlik kazanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret ederek nihai açıklamanın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacağını belirtti.

Kabine Toplantısı, 5 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantıda öğretmen atamalarıyla ilgili detayların ele alınması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında öğretmen atama rakamları hakkında bilgi verdi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki günlerde öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra atama detaylarını paylaşacağız. Bakanlık olarak her branşın eşit derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Hiçbir branşı ayırmıyoruz. İhtiyacımız neyse o branşa kaynak sağlıyoruz. Türkiye genelindeki ihtiyaçları değerlendirerek atama sayılarını belirliyoruz. Bize tahsis edilen kadroları ihtiyaca göre dağıtıyoruz. Bu doğrultuda kararlarımızı veriyoruz."