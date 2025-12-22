Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

"Suça sürüklenen çocuk" kavramı toplumda tartışılmaya devam ederken Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ TÜFEKLE VURDU

İddiaya göre; okul müdürü Ender Kara (39) geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K. (12), okul bahçesinde Kara'ya ateş etti.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.

ÖĞRENCİ VE BABASI GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri, öğrenci M.K. ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ise hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA, İHA, DHA