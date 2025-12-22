Haberler

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni Haber Videosunu İzle
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan bir ortaokulun bahçesinde 12 yaşındaki çocuk, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Müdürün geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyarmasının ardından gerçekleştiği öğrenildi. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun tüfekle gelerek okul müdürünü vurduğu anlar yer aldı.

  • 12 yaşındaki bir öğrenci, Mersin'in Anamur ilçesindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu.
  • Ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayati tehlikesi bulunarak tedavi altına alındı.
  • Olayın ardından 12 yaşındaki öğrenci M.K. ve babası Y.K. gözaltına alındı, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

"Suça sürüklenen çocuk" kavramı toplumda tartışılmaya devam ederken Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ TÜFEKLE VURDU

İddiaya göre; okul müdürü Ender Kara (39) geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K. (12), okul bahçesinde Kara'ya ateş etti.

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

ÖĞRENCİ VE BABASI GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri, öğrenci M.K. ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ise hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA, İHA, DHA

Kaynak: AA / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıseennu:

Şimdi bu it 12 yaşında diye hiç bir ceza almayacak ve geleceğin katil adayı olacak bu iti ve babasını öyle bir ceza vereceksinki hayatları boyunca kendilerine gelemeyecek,hiç bir çocuk tüfeğe rahatlıkla erişememeli.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

bu veledin anasını babasını yedi sülalesini suriyeye gondereceksin

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu çocuk falan demeyeceksin babası ile birlikte,,,, bunlar çürük elma kasadakileri de çürütür, toplumun arınmaya budanmaya ihtiyacı var

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıD:

İlkokuldan sonra zorunlu eğitim kalkmalı okul kurallarına uymayan kişiler okuldan atılmalı. Açıköğretim uygulaması isteyene istediği zaman şartsız geçiş hakkı tanınmalı. Lise 3 yıl olmalı.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıciziri :

wayy o.e

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
title