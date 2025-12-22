Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni
Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan bir ortaokulun bahçesinde 12 yaşındaki çocuk, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Müdürün geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyarmasının ardından gerçekleştiği öğrenildi. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun tüfekle gelerek okul müdürünü vurduğu anlar yer aldı.
- 12 yaşındaki bir öğrenci, Mersin'in Anamur ilçesindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu.
- Ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayati tehlikesi bulunarak tedavi altına alındı.
- Olayın ardından 12 yaşındaki öğrenci M.K. ve babası Y.K. gözaltına alındı, okulda eğitime 1 gün ara verildi.
"Suça sürüklenen çocuk" kavramı toplumda tartışılmaya devam ederken Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.
OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ TÜFEKLE VURDU
İddiaya göre; okul müdürü Ender Kara (39) geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K. (12), okul bahçesinde Kara'ya ateş etti.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.
ÖĞRENCİ VE BABASI GÖZALTINDA
Olayın ardından jandarma ekipleri, öğrenci M.K. ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ise hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA, İHA, DHA