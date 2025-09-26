OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU: Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 262 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Engelli ve eski hükümlü/TMY statüsünde adaylar için açılan bu kadrolar, 2025 yılında iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görecek. Peki, OGM personel alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak? OGM personel alımı başvuru şartları neler?İşte tüm detaylar.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

OGM'nin ilanına göre, başvuru süreci 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı aracılığıyla yapabilecek. Başvuru adımları şu şekilde ilerliyor:

e-Devlet üzerinden giriş

Devlet Malzeme Ofisi-Kariyer Kapısı'na yönlendirme

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması

Gerekli belgelerin yüklenmesi

Başvuruların ardından, adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Her kadro için ilan edilen sayıdan 4 katı aday, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Kura tarihi ve yeri ise İşkur'un açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden duyurulacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM personel alımı için belirlenen şartlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda şekillendirildi. Alım yapılacak kadrolar ve şartlar özetle şöyle:

Toplam kadro: 262 daimi işçi

Engelli statüsünde: 162 kişi

Eski hükümlü/TMY statüsünde: 100 kişi

Adayların ilgili yönetmeliklere uygun olması gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların, ilan edilen şartları eksiksiz yerine getirmesi zorunlu.

Bu çerçevede, OGM taşra teşkilatında çalışmak isteyenler, engelli veya eski hükümlü/TMY statüsüne sahip olmaları durumunda öncelikli değerlendirmeye alınacak. Ayrıca adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden doğru ve eksiksiz yapmakla yükümlü.

OGM PERSONEL ALIMINDA KURA VE SINAV SÜRECİ

Başvurular tamamlandıktan sonra, adaylar kura yöntemiyle belirlenecek. Kura sonuçları, resmi kaynaklar üzerinden kamuoyuna açıklanacak.

Sınav çağrısı: Her kadro için ilan edilen sayıdan 4 katı aday

Sınav türü: Sözlü ve uygulamalı

Duyuru: İŞKUR ilanları ve Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesi

Kura ve sınav süreci, adayların eşit şartlarda değerlendirilmesini sağlayacak şekilde şeffaf bir biçimde yürütülmektedir.