Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Güncelleme:
Burdur'da damadını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Şengül hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öldürülen damadın babası mahkemede, "Ali Şengül olay günü 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü" diye konuştu. Mahkeme heyeti, zanlının tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta 20 Ağustos tarihinde vahşet yaşandı. Deniz Top (34) ile kayınpederi Ali Şengül (64) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

DAMADINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Ali Şengül, tüfekle Deniz Top'a ateş açtı. Ambulansla götürülen Deniz Top'un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

"KIZIMA 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ, UZAKLAŞTIRMA ALDIK"

Olayla ilgili Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı.

Ali Şengül, savunmasında, "10 sene önce görücü usulü evlendiler. İyi bir çocuktu ancak bir süre sonra çalışmamaya başladı. Kiradan kurtardım, kendi evim vardı, ona oturdular. Katiyen çalışmıyordu. Eviyle çoluk çocuğuyla ilgilenmiyordu. Boş geziyordu. Belediyede işe başlattım, 10 gün çalıştı, ayrıldı. Çimento fabrikasında işe başlattım, 2 ay çalıştı bıraktı. Babasıyla tır aldılar. Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsanız sizi öldürürüm, yaşatmam' dedi. Kızım boşanmak istediğini söyledi. 'Kızım düzenin bozulmasın' dedim. Benim söylememle devam etti" dedi.

"TÜFEĞİ BOĞAZIMA DAYADI"

Damadının olay günü tırda kaynak yapmak için evdeki elektrikten hat çektiğini, beyaz eşyalar bozulduğu için ev elektriğiyle kaynak yapmasını istemediğini, damadının ise 'İstediğimi yaparım, kanı bozuk. Bugün seni öldüreceğim, canını alacağım' dediğini öne süren Şengül, "Kafama elindeki tüfeğin dipçiğiyle 3-4 defa vurdu. Tüfeği boğazıma dayadı. Boğuşma sırasında nasıl olduysa tüfek elime geçti. Komşular araya girdi. Korkutmak amacıyla 1 el ayaklarına, 3-4 el de havaya ateş ettim. 112'yi aradım. Polis geldi, tüfeği teslim ettim" diye konuştu.

"OLAY GÜNÜ 'OĞLUNU ÖLDÜRDÜM' DEDİ"

Deniz Top'un babası Şeref Top ise "Ali Şengül, yalan söylüyor. Oğlumu tasarlayarak öldürdü. Oğlum mayıs ayında kaza yaptıktan sonra işin içinden çıkamadı. 'Başka işte çalış' dedim. Ali Şengül daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü. Tüfek, oğlumun değildi. Kayınpederine aitti" dedi. Anne Ümmahan Top, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini anlattı.

"SÜREKLİ ŞİDDET VARDI AMA KATLANIYORDUM"

Hülya Top, "10 yıl önce görücü usulü evlendik. 5- 6 yıl sıkıntı yoktu. Sonra tır sevdası başladı. Kredi çekip, tır aldılar. 'Almayın' dedim. İşe gitmiyor, bu yüzden ceza yiyordu. Sürekli şiddet vardı ama katlanıyordum. Uyuşturucu batağına düştüğünü asla tahmin etmiyordum. Uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırma kararını kaldırmazsan seni öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

title