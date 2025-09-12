ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: 2025 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl baıkılır?

24 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. EGM tarafından açıklanacak olan sınav sonuçları, sınava katılan binlerce aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olma hayali kuran adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı süreci, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde 18 Temmuz 2025 tarihinde başladı. Adayların başvurularını tamamlamasıyla birlikte hazırlık süreci de resmen başlamış oldu. Binlerce özel güvenlik görevlisi adayı, yazılı sınavlara 24 Ağustos'ta girdi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, EGM'nin takvimine göre sınav sonuçlarının 12 Eylül 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçlarının Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ilan edilmesinin ardından, adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar, www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresine giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecekler.

Sorgulama işlemi sırasında adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu bilgilerini eksiksiz girmeleri gerekecek. Sonuç ekranında, doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte başarı durumu da görüntülenebilecek. Adaylar, bu aşamadan sonra kimlik kartı başvurusu ve diğer işlemler için ilgili adımları takip edebilecek.

ÖGG SINAVI NEDİR?

ÖGG sınavı, yani Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı, Türkiye'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin katılması gereken resmi bir yeterlilik sınavıdır.

Bu sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenir ve iki temel gruba ayrılır:

Temel Eğitim Sınavı: Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların ilk kez katıldığı sınavdır.

Yenileme Eğitimi Sınavı: Mevcut özel güvenlik görevlilerinin kimlik süresi dolmadan önce katıldıkları bilgi tazeleme sınavıdır.

Sınavda genellikle;

Güvenlik hukuku,

Silah bilgisi,

Etkili iletişim,

Güvenlik tedbirleri gibi konulardan sorular yer alır.

Başarılı olan adaylar, Özel Güvenlik Kimlik Kartı alarak kamu kurumlarında, özel şirketlerde ya da etkinliklerde güvenlik görevlisi olarak çalışma hakkı kazanır.