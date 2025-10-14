Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanvekili Nuri Aslan kaç yaşında, nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gündemin odağına oturan isimlerden biri olan Nuri Aslan, kamuoyunun merak ettiği kişiler arasında yer alıyor. Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçici olarak başkanlık görevini üstlenen Nuri Aslan'ın hayatı, mesleki geçmişi ve İBB'deki rolü araştırma konusu haline geldi. Peki, Nuri Aslan kimdir? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanvekili koltuğuna vekâleten oturmuş bir siyasetçi ve iş insanıdır. 1969 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Eğitimini mühendislik alanında tamamlayan Aslan, özellikle İstanbul siyasetinde uzun yıllardır aktif rol almıştır.

Belediye meclis üyelikleri, dernek başkanlıkları, sektör temsilciliği ve vakıf yöneticiliği gibi çeşitli görevlerle hem iş dünyasında hem yerel yöneticilik alanında tanınmış bir figüre dönüşmüştür. 26 Mart tarihinde yapılan yerel meclis oylaması sonucunda, Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçici olarak Başkanvekili seçilmiştir.

NURİ ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Nuri Aslan 1969 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Orta yaş döneminde olmasına rağmen siyasi ve iş dünyasındaki aktif etkinliği dikkat çekmektedir.

NURİ ASLAN NERELİ?

Aslan, memleket olarak Sivas ili kökenlidir. Doğum yeri Sivas olmakla birlikte, eğitim ve kariyer yolu itibarıyla İstanbul'da kurumsal ve sosyal yapı içinde büyümüş ve bu şehirde siyasetle de yoğun biçimde ilişki kurmuştur.

NURİ ASLAN'IN KARİYERİ

Nuri Aslan'ın kariyeri çok yönlü bir geçmişe sahiptir. Eğitiminden sonra iş dünyasında genel müdürlük görevleri üstlenen Aslan, 1999–2004 yıllarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır.

Ayrıca 2009–2017 yıllarında Kızılay Küçükçekmece Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, 2014–2018 döneminde BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2014–2021 döneminde İSİFED Yönetim Kurulu üyeliği gibi sivil toplum ve iş insanları platformlarında yer almıştır. KODAV'da (Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı) Başkanvekilliği ve Beylikdüzü Kent Konseyi yürütme kurulu üyeliği gibi görevlerle toplumsal hizmetlerde de etkin rol oynamıştır.

2019–2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği görevlerinde bulunan Aslan, 15 Nisan 2024'te İBB Meclisi 1. Başkanvekili olarak seçilmiştir. Başkanvekilliği görevini resmî olarak üstlenmesi ise 26 Mart'ta gerçekleşen oylamayla olmuştur. Bu seçimde yapılan üç turda, Aslan 177 oy alarak başkanvekili seçilirken, diğer aday Zeynel Abidin Okul 125 oy almıştır.

Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır. Hem iş dünyası hem yerel politika hem de belediyecilik alanlarında deneyimli bir isim olarak İstanbul'un önemli figürlerinden biri konumundadır.