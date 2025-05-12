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Nur Bilen Yavuzer'in eşi kimdir?

Nur Bilen Yavuzer'in eşi kimdir?
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Nur Bilen Yavuzer'in eşi kimdir sorusu, özellikle sosyal medya ve güzellik alanındaki paylaşımlarıyla tanınan Nur Bilen Yavuzer hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Estetik dünyasında adından söz ettiren Nur Bilen Yavuzer'in özel hayatı da takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Nur Bilen Yavuzer, güzellik ve bakım tüyolarıyla dikkat çekerken, eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ise medikal estetik ve plastik cerrahi alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Peki, Nur Bilen Yavuzer'in eşi Reha Yavuzer kimdir, ne iş yapar? Peki, Nur Bilen Yavuzer'in eşi kimdir?

NUR BİLEN YAVUZER'İN EŞİ KİMDİR?

Nur Bilen Yavuzer'in eşi, tanınmış plastik cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer'dir. Estetik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Reha Yavuzer, hem akademik çalışmaları hem de medikal estetik alanındaki katkılarıyla biliniyor. Çift, birlikte kurdukları Renee Klinik'te estetik ve güzellik alanında hizmet vermektedir.

Nur Bilen Yavuzer'in eşi kimdir?

NUR BİLEN YAVUZER KİMDİR?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından 13 yıl boyunca turizm sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ancak zamanla güzellik ve estetik dünyasına olan ilgisi ağır basmış ve bu alanda kendini geliştirmeye karar vermiştir. Londra'da aldığı profesyonel makyaj eğitimi sayesinde uluslararası düzeyde makyaj artisti ve eğitmen diploması sahibi olmuştur. Ayrıca, medikal mikropigmentasyon alanında uzmanlık kazanmıştır.

Türkiye'ye dönüşünün ardından eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte Renee Klinik'i kurarak estetik ve güzellik alanında önemli hizmetler vermeye başlamıştır. Klinik bünyesinde hem uygulamalar gerçekleştirmekte hem de bu alanda eğitimler sunuyor.

Nur Bilen Yavuzer'in eşi kimdir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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