Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti?

Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? İyi Parti'nin eski İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak. 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul'dan aday gösterilen Özdemir, İyi Parti'nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştı. Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Nimet Özdemir Kayseri ilinin Develi ilçesinde 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Üniversite lisans derecesini Conley Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine tamamlandı.

2008 yılında ise, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer almasının ardından, 2015 yılında da kule vinç kiralama alanında faaliyet gösteren iki şirketin daha kuruluşunu gerçekleştirdi. Kuruluşuna imza attığı şirketler, yurt çapında önde gelen firmalar arasındaki yerini kısa sürede aldı. Nimet Özdemir, bu girişimlerinin yanı sıra, 2020 yılında kurduğu inşaat malzemeleri şirketiyle de iş insanı olarak hem istihdam yaratma hem ülkemize ekonomik değer katma noktalarındaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Nimet Özdemir

2017 yılında kuruluşundan itibaren İYİ Parti çatısı altında yer alan Özdemir; İstanbul il ve ilçe delegeliği, Ümraniye İlçe yöneticiliğinin yanı sıra, İstanbul Toplumsal Politikalar Başkanlığı Şehit Gazi Komisyon Başkanı görevlerini üstlendi. Özdemir, İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikalar Başkanlığı'nda, Hayvan hakları, STK ve derneklerden sorumlu başkan yardımcısı olarak İYİ Parti Genel Merkezi'nde siyasi çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda İYİ Pati platform yöneticisi ve İYİ Parti Gönüllüsüdür. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

Nimet Özdemir, 24 Temmuz'da İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi ile temas kurduğu bilinen Özdemir'e, bugün TBMM grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılacak.