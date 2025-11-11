Haberler

Nihal Menzil kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Nihal Menzil kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon ve tiyatronun tanınan ismi Nihal Menzil, kariyeri ve özel yaşamıyla yeniden gündemde. Peki, Nihal Menzil kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ekranların ve sahnelerin tanınan yüzü Nihal Menzil'in hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Kariyerinin perde arkasında neler yaşandı, hangi sırlarla dolu bir yolculuk yaptı ve bizi hangi sürpriz projeler bekliyor? Tüm bilinmeyenler ve merak uyandıran detaylar haberimizde yer alıyor.

NİHAL MENZİL KİMDİR?

Nihal Menzil, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllardır kendine sağlam bir yer edinmiş deneyimli bir oyuncudur. Sanat hayatına tesadüfler sonucunda adım atan Menzil, farklı alanlarda çalıştıktan sonra oyunculuğa yönelmiş ve kısa sürede başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir. İzleyiciler, onu İkinci Bahar, Asmalı Konak, Ver Elini Aşk gibi önemli projelerde canlandırdığı karakterlerle tanıdı. Hem dramatik hem de komedi rollerinde başarılı bir performans sergileyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Nihal Menzil kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında, nereli, kariyeri?

NİHAL MENZİL KAÇ YAŞINDA?

Nihal Menzil, 13 Aralık 1962 doğumlu olduğundan, 2025 itibarıyla 62 yaşındadır. Sanat hayatını uzun yıllar boyunca aktif olarak sürdüren Menzil, deneyimi ve profesyonelliğiyle hem genç oyunculara hem de izleyicilere ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir.

NİHAL MENZİL NERELİ?

Nihal Menzil, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Konya'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Sivas Koyulhisarlı olan Menzil, ailesinin subay olması nedeniyle eğitimini farklı şehirlerde tamamlamış ve genç yaşta farklı şehirlerde yaşam deneyimleri edinmiştir. Bu farklı coğrafi deneyimler, onun karakter derinliği ve sahne performansına da yansımıştır.

Nihal Menzil kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında, nereli, kariyeri?

NİHAL MENZİL'İN KARİYERİ

Nihal Menzil'in oyunculuk kariyeri tesadüfi bir başlangıca dayanır. Hayatının erken dönemlerinde eşini trafik kazasında kaybettikten sonra çeşitli işlerde çalışmış, sigorta poliçesi satarken oyunculuk teklifini alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynamıştır. Daha sonra televizyon dizilerinde hızlı bir yükseliş göstermiştir.

1998 yılında "İkinci Bahar" dizisindeki Sakine Resuloğlu rolüyle tanınan Menzil, 2003'te "Asmalı Konak" filminde Fatma Öztoprak karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Kariyeri boyunca Gözlerinde Son Gece, Çılgın Bediş, Dostlar Pasajı, Dikkat Bebek Var, Evdeki Yabancı, Üvey Baba, Bizim Aile, Vay Anam Vay, Belalım Benim, Ah Be İstanbul, Büyük Buluşma, Gece Yürüyüşü, Haziran Gecesi, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, Güz Yangını, Ezo Gelin, Aşk Emek İster, Küçük Kıyamet, Kayıp Aranıyor ve O Hayat Benim gibi pek çok projede rol almıştır.

2017 yılında "Ver Elini Aşk" dizisinde Nazmiye karakterini canlandırmış ve sonrasında da Camdaki Kız, Sevgili Geçmiş ve Kadın gibi projelerde başarılı performanslar sergileyerek oyunculuk kariyerine devam etmiştir. Nihal Menzil, hem televizyon hem sinema hem de tiyatro alanındaki tecrübesiyle Türk oyunculuk sektöründe saygın bir konuma sahiptir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 370.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.