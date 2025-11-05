New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani kimdir? Mamdani kaç yaşında, nereli? Mamdani'nin kariyeri!

New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde öne çıkan isim, genç yaşına rağmen ilerici politikaları ve toplumsal adalet vizyonuyla dikkatleri üzerine çeken Zohran Kwame Mamdani oldu.Peki, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani kimdir? Mamdani kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NEW YORK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

2025 New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde dikkatleri üzerine çeken isim, Demokrat Parti'nin yükselen yıldızı Zohran Kwame Mamdani oldu. 5 Kasım 2025 tarihinde yapılan seçimde halkın güçlü desteğini alan Mamdani, şehrin 111. belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Mamdani'nin bu başarısı yalnızca bir siyasi zafer değil, aynı zamanda New York'un çeşitliliğini, gençliğini ve ilerici politikalarını temsil eden bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Onun hikayesi; göçmen bir ailenin oğlu olarak Uganda'dan başlayıp, Queens sokaklarına uzanan bir kararlılık ve inanç öyküsü.

2020 yılında New York Eyalet Meclisi'ne seçilerek adını duyuran Mamdani, 2022 ve 2024 yıllarında yeniden seçilerek halk desteğini pekiştirdi. 2024'te belediye başkanlığı için adaylığını açıklamasıyla birlikte kampanyasını "herkes için yaşanabilir bir şehir" vizyonu üzerine kurdu. 2025 yazındaki ön seçimleri kazandıktan sonra, genel seçimlerde de büyük bir farkla galip gelerek New York'un yeni lideri oldu.

Mamdani'nin siyasi yaklaşımı, ekonomik adalet, kiracı hakları, ulaşım reformu ve iklim politikaları üzerine yoğunlaşıyor. Belediye başkanı olarak göreve başladığında, şehirdeki gelir eşitsizliğiyle mücadele ve sosyal konut projelerini genişletme gibi vaatlerini önceliklendireceği belirtiliyor.

MAMDANİ KAÇ YAŞINDA?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991 doğumlu. 2025 itibarıyla 34 yaşında olan Mamdani, New York tarihinin en genç belediye başkanlarından biri olma unvanını taşıyor.

Genç yaşına rağmen oldukça zengin bir deneyim birikimine sahip olan Mamdani, siyasete girmeden önce konut danışmanı olarak görev yaptı. Queens bölgesinde düşük gelirli kiracılara tahliye bildirimleriyle mücadelede yardımcı oldu ve bu süreç, onun politik kariyerinin yönünü belirleyen en kritik

MAMDANİ NERELİ?

Zohran Kwame Mamdani, Uganda'nın başkenti Kampala'da dünyaya geldi. Ailesi Hint kökenli olup, farklı kıtaları bir araya getiren zengin bir kültürel mirasa sahip. Babası, postkolonyal çalışmalar alanında uluslararası saygınlığa sahip bir akademisyen olan Mahmood Mamdani; annesi ise ödüllü Hint-Amerikalı film yapımcısı Mira Nair'dir.

Mamdani, ailesiyle birlikte kısa bir süre Güney Afrika'da yaşadıktan sonra, yedi yaşındayken New York'a taşındı. Bugün kendisini "Uganda doğumlu, New York'ta yetişmiş bir Amerikalı" olarak tanımlıyor.

Queens'in Astoria semtinde yaşayan Mamdani, bölgedeki toplumsal hareketlerin içinde büyüdü. New York'un çok kültürlü yapısının onun kimliğini şekillendirdiğini, özellikle göçmen toplulukların yaşadığı zorlukları bizzat deneyimlemenin siyasete bakışını derinden etkilediğini ifade ediyor.

Kökeniyle gurur duyan Mamdani, kampanyaları boyunca hem Afrika diasporası hem de Güney Asya kökenli topluluklar için ilham kaynağı oldu. Uganda'dan New York'un kalbine uzanan bu yolculuk, onun politik duruşunun temelini oluşturuyor.