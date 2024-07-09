Neslim Güngen ve İnanç Güngen kimdir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına mı alındı?

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in savcılık talimatıyla bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, Neslim Güngen ve İnanç Güngen kimdir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına mı alındı?

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

1986 yılında doğan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor. Güngen'in birçok şehirde güzellik merkezleri bulunuyor.

İNANÇ GÜNGEN KİMDİR?

İnanç Güngen, Neslim Güngen'in eşidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Instagram'da @inancgungen kullanıcı ismi ile bulunan İnan Güngen profilinde kendisini Cosmones Medikal adlı firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak tanıtıyor.

NESLİM GÜNGEN VE İNANÇ GÜNGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.