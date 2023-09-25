Neşet Ertaş (1938-2012), Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözüdür. Anadolu'nun köylerinden kente uzanan halk müziği geleneğinin önemli temsilcilerinden biridir. Aynı zamanda bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümüdür. Bu yüzden hayranları "Neşet Ertaş neden öldü, ölüm sebebi nedir, hangi hastalıktan öldü? Neşet Ertaş ölüm tarihi!" Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Neşet Ertaş, Türk halk müziği repertuarına birçok değerli eser kazandırmış, ayrıca geleneksel Türk halk müziğinin yaşatılmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Peki, Neşet Ertaş neden öldü, ölüm sebebi nedir, hangi hastalıktan öldü? Neşet Ertaş ölüm tarihi! İşte detaylar…

NEŞET ERTAŞ NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir iline bağlı Kırşehir ili çevresinde, Kırşehir'in Bozkır ve Mucur ilçelerine bağlı bazı köylerde doğdu. Köy yaşamının içinde büyüdü ve müziğe olan yeteneği çocukluk yıllarında fark edildi. Türk halk müziğinin dillere destan türkülerini öğrendi ve seslendirmeye başladı.

Neşet Ertaş'ın sazı bağlama (bağlama türküleri) ve bağlama çalarken seslendirdiği türküler, Anadolu halk müziğinin en özgün örneklerinden birini oluşturur. Ağırlıklı olarak bozlak, ağıt, uzunhava ve türkü repertuarıyla tanınır. Kendi yöresinin özelliklerini ve renklerini müziğinde taşıdı. Türk halk müziği alanında birçok ödül kazandı ve konserler verdi. Türkiye dışında da pek çok ülkede sahne aldı.

Neşet Ertaş, halk müziği ve bağlama alanındaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle Türkiye'nin ulusal sanatçısı olarak kabul edilir. 2012 yılında vefat etti, ancak türküler ve müziği hala Türk halk müziği repertuarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Ertaş, 25 Eylül 2012'de prostat kanseri sebebiyle İzmir'de 74 yaşında vefat etti…

NEŞET ERTAŞ HANGİ HASTALIKTAN ÖLDÜ?

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'deki Medical Park Hastanesi'nde prostat kanseri tedavisi görürken, aşırı sigara kullanımının yol açtığı mesane kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'nin dört bir yanından, devlet yetkilileri, siyasetçiler, farklı görüşten binlerce kişi tarafından katılan kalabalık bir cenaze namazı, Kırşehir Ahi Evran Camisi'nde kılındı. Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine, babası Muharrem Ertaş'ın mezarının ayak ucuna Bağbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Mezar taşında ise şu yazı yer alır: "Sakın ol ha insanoğlu / İncitme canı incitme / Her can bir kalp Hakk'a bağlı / İncitme canı incitme."

NEŞET ERTAŞ ÖLÜM TARİHİ

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de hayatını yitirdi. Bugün (25 Eylül 2023) Ertaş'ın 11. ölüm yıl dönümüdür.