Nedim Türkmen öldü mü? Nedim Türkmen ve ailesi bulundu mu?

Nedim Türkmen öldü mü? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkmen'in kızı Ala Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemden haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım" ifadelerini kullanmıştı. Nedim Türkmen ve ailesinin cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Peki, Nedim Türkmen öldü mü? Detaylar haberimizde...

NEDİM TÜRKMEN ÖLDÜ MÜ?

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, SÖZCÜ yazarı Nedim Türkmen'in de ailesiyle birlikte facianın yaşandığı otelde olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre; ailesiyle birlikte Grand Kartal otelde yangında mahsur kalan Nedim Türkmen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ala Türkmen paylaşımında, "Grand Kartal 9013 oda, piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım!" ifadelerine yer vermişti.