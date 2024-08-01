Neden yas ilan edildi? Milli yas neden ilan edilir, niye yas ilan edildi? Yas kararını Erdoğan açıkladı

Neden yas ilan edildi? İran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Neden yas ilan edildi merak edilmişti. İşte Milli yas neden ilan edilir, niye yas ilan edildi, yas ilan edilince ne olur? Detaylar haberimizde!

NEDEN YAS İLAN EDİLDİ?

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

YAS NİYE İLAN EDİLDİ?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

Haniye'nin vefatı sonrası Türkiye'den milli yas kararı geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının devamında "İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.