Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Terör örgütü PKK dün yaptığı açıklamayla teröre dönmeyeceğinin bir kez daha altını çizmiş oldu. Sürecin İmralı'dan gelen çağrı ve yönlendirmelerle ilerletildiği yolundaki vurgu da önemli... PKK'nın açıklamasındaki çok muğlak, kolay anlaşılmayan bir cümle yer alıyordu. Peki o cümle ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

  • PKK, 11 Temmuz 2025'te silah bırakma kararı aldı ve Türkiye'den çekilme sürecini başlattığını duyurdu.
  • PKK, Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı unsurların Kuzey Irak'a geçtiğini açıkladı.
  • PKK'nın 12. Kongresi'nde örgüt kendisini feshetti ve Abdullah Öcalan'ın onayıyla geri çekilme işlemi başlatıldı.
  • PKK, 27 Kasım 1978'de kuruldu ve 41 yıl boyunca terör eylemlerini sürdürdü.
  • 11 Temmuz 2025'te PKK, tarihinde ilk kez silahlarını teslim edip yakarak imha etti.

11 Temmuz 2025'te silah bırakma kararı alan terör örgütü Pkk, dün yaptığı açıklamayla Türkiye'den çekilme sürecini başlattığını duyurdu. Örgüt, Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı unsurların Kuzey Irak'a geçtiğini açıkladı.

KANDİL'DE BASIN AÇIKLAMASI

Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı eteklerinde yapılan açıklamada, Pkk'nın Abdullah Öcalan'ın yönlendirmesiyle mayıs ayında düzenlediği kongrede alınan kararlar doğrultusunda örgütsel varlığını ve silahlı eylemlerini sonlandırma sürecini başlattığı bildirildi. Açıklamayı örgüt yöneticilerinden biri okudu. Örgüt, Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı grupların Irak'ın kuzeyine çekilmekte olduğunu duyurdu. Basın açıklamasında, Türkiye'den ayrıldığı belirtilen 23 kişilik bir terörist grubun da hazır bulunduğu görüldü.

O CÜMLE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, "12. Kongre kararları temelinde, Öcalan'ın onayıyla Türkiye'deki tüm güçleri geri çekme işlemini başlattık. Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE ANLAMA GELİYOR?

Tarihi öneme sahip böyle bir süreçte bu cümle hayli önemli... Bu ifade, örgütün Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri üs bölgelerinde olası karşılaşma ve çatışmalardan kaçınmak için geri çekilme kararı aldığını gösteriyor. Pkk'nın, bu kapsamda üs bölgeleri çevresinden uzaklaştığı ve barındığı mağaraları boşaltarak geri çekilmeyi hızlandırdığı belirtiliyor.

SÜRECİN MERKEZİNDE ÖCALAN VAR

Pkk'nın açıklamasında, sürecin İmralı'dan gelen çağrı ve yönlendirmelerle yürütüldüğü vurgulandı. Abdullah Öcalan'ın, ilerleyen süreçte İmralı'da toplantılar yaparak medya ile buluşmak istediği iddia edildi. Açıklamada ayrıca, sürece yönelik olası sabotaj girişimlerine rağmen geri çekilme kararının kararlılıkla uygulandığı ifade edilerek, "Bu süreçten bir sonuç çıkmaz" yorumlarına karşılık olarak, örgütün sürece bağlı kalacağı mesajı verildi.

1 TEMMUZ'DA SİLAH YAKTILAR

'Terörsüz Türkiye' yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak'ta yaşanmıştı. 1978 yılında kurulan terör örgütü Pkk, tarihinde ilk kez o gün silah bıraktı. Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü'nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası'na gelen Pkk'lı grup, daha sonra bu silahlarını teslim etti. Silahlar burada kayıt altına alındı, ardından da kazanlarda yakılarak imha edildi. Alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

41 YILIN SONUNDA

Terör örgütü Pkk, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır Lice ilçesinin Fis Köyü'nde kuruldu. İlk eylemini 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin Şemdinli ilçelerinde yapan Pkk, 41 yıl kanlı terör eylemlerine devam etti. Birçok kez çözüm yolları denenmesine rağmen sonuca ulaşılmazken, örgüt eylemlerini sürdürdü. "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayan yeni süreçte ise ilk adım 5-7 Mayıs tarihlerinde atıldı. Toplamda 232 delegenin katılımıyla yapılan PKK 12. Kongresi'nde örgüt kendisini feshetti. PKK, tarihinde ilk kez 11 Temmuz 2025 günü silah bıraktı. Örgüt dün de Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

Olgun Kızıltepe
Haber Yorumlarızargana:

Türk devletinin uzattığı barış eli Zeytin Dalını iyi anlayın. Bakın İSrail bölgeyi kana buladı. YPG yi paralı askeri gibi kullanıyor. kürtler falan kimsenin umrunda değil mesele büyük israil. Saddam kimyasal silahla saldırdığında bölgedeki Kürtler Türkiye ye kaçmış sığınmıştı, İSİD Kobaniye saldırdıgında gene Türkiye'ye sığındınız. tek dostunuz Türkiye

Haber YorumlarıErcan cıftcı:

PKK maşa olarak çok sayıda ülke tarafından kullanılan bir terör yapılanmasıdır. ABD-İSRAİL-İRAN - YUNANİSTAN ve bazı AVRUPA ülkeleri. Kısaca İSRAİL tarafından yönlendirilen sınır hattındaki grupların süreci sabote etmemesi için önlem alıyoruz diyor.. Tek cümle ile İsrail tarihe gömülmedikçe terör isim değiştirerek karşımıza çıkacaktır.

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Geçen 200 silah yaktılar, şimdide 23 kişi gitmişmiş, vaybe ne inandırıcı, yıllardır uğraşılan bela meğer ne küçükmüş

Haber YorumlarıHasan Turk:

Türkiye içindekiler çekilicek dıyor hukumet sokak röportajlarını takip ediyor ulkedeki pkklıları görmezdenmi geldi dedıgınden bu çıkıyor.

