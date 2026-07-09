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NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor

NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor Haber Videosunu İzle
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
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Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nın kurulması için ortak niyet beyanında bulundu. Merkezinin Kanada'da olması planlanan bankanın, savunma projelerine uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlayarak 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

  • Türkiye, Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna, Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nın (DSRB) kurulması için ortak niyet beyanında bulundu.
  • DSRB'nin 2027 gibi erken bir tarihte faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.
  • Bankanın merkezinin Kanada'da olması planlanıyor.

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde savunma sanayisi finansmanı açısından dikkat çeken bir adım atıldı. Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya, Türkiye ve Ukrayna liderleri, Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nın kurulması için ortak niyet beyanında bulundu.

Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan bildiride, liderlerin Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelerek Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nın kurulmasına yönelik ortak niyetlerini açıkladıkları belirtildi. Bildiride, bankanın 2027 gibi erken bir tarihte faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

SAVUNMA PROJELERİNE UCUZ FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Yeni finans kuruluşunun, savunma, güvenlik ve direnç alanındaki projelere uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlaması amaçlanıyor. Kanada Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre banka, üye hükümetler ve küçük-orta ölçekli işletmelerin savunma tedarik zincirlerindeki kritik finansman açıklarını kapatmaya yardımcı olacak.

Bildiride, DSRB'nin güçlü kredi tabanı sayesinde sermayeye erişimi genişletmesinin, finansman maliyetlerini düşürmesinin ve üye ülkelerde sanayi kapasitesinin artırılmasını desteklemesinin planlandığı vurgulandı.

MERKEZİNİN KANADA'DA OLMASI PLANLANIYOR

Kanada daha önce yaptığı açıklamada, DSRB'nin gelecekteki merkezine ev sahipliği yapacağını duyurmuştu. Associated Press'in aktardığına göre kurumun amacı, NATO üyeleri ve ortak ülkelerin savunma harcaması taahhütlerini karşılamasına yardımcı olmak ve kredi gücünü bir araya getirerek askeri harcamalardaki borçlanma maliyetlerini düşürmek.

KRİTİK TEDARİK ZİNCİRLERİNE DESTEK

DSRB'nin resmi tanıtımında, bankanın müttefiklerin savunma kabiliyetlerini güçlendirirken iç bütçe dengelerini zorlamadan uzun vadeli finansman imkanı sunacağı belirtildi. Bankanın ayrıca savunma sektörüyle ilişkili firmalara ticari banka kredilerinin önünü açacak garantiler sağlaması hedefleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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