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Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı

Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı Haber Videosunu İzle
Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı
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Bursa Adliyesi'nde bir duruşma sırasında taraflar arasında çıkan tartışma, adliye önünde kavgaya dönüştü. Polis müdahalesi sırasında 1 polis memuru ve 2 şüpheli yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Adliye binası önünde devam eden arbedeye polis ekipleri müdahale etti. 1 polis ile 2 şüpheli yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

MAHKEMEDE BAŞLADI, ADLİYE SALONUNDA DEVAM ETTİ

Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. 

Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi. 

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı. 

1 POLİS VE 2 ŞÜPHELİ YARALANDI

Arbede sırasında 1 polis memuru kolundan yaralanırken, 2 şüpheli de darp sonucu yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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