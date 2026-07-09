Haberler

Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler

Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Haber Videosunu İzle
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada dolandırıldığı iddiasıyla katıldığı Didem Arslan Yılmaz'ın programına çıkan ve yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal, yeni açıklamalarıyla bir kez daha gündeme oturdu. Ünal, "Didem abla her şeyi kattı karıştırdı. Reyting için beni kullandı, alacak paramı da alamadım" diyerek ünlü sunucuya tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden dolandırıldığını iddia ederek Didem Arslan Yılmaz’ın programına çıkan ve sıra dışı görünümüyle günlerce gündemden düşmeyen Nazan Ünal, bu kez bir YouTube programına konuk oldu. Programda televizyon ekranlarında yaşadığı sürece dair sessizliğini bozan Ünal, yayının kendi amacı dışına çıkarıldığını öne sürdü.

"DİDEM ABLA HER ŞEYİ KATTI KARIŞTIRDI"

Televizyon programındaki yayın sürecini sert sözlerle eleştiren Ünal, dolandırıldığı parayı geri alarak hakkını aramak amacıyla stüdyoya gittiğini ancak beklediği sonucu bulamadığını ifade etti.

Yayında sürekli özel hayatının kurcalandığını belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı: "Didem Arslan'ın programına çıktım. Didem abla her şeyi kattı karıştırdı. Alacağım paranın sadece 600 lirasını alabildim. 'Didem abla ben buraya dolandırıldım diye geldim' dedim. Bana sürekli 'Üç evlilik yapmışsın, şunu yapmışsın' denildi. Ben de evlenmediğimi söyledim. Reyting için beni kullandı. Alacak paramı da alamadım."

YÜZÜNDEKİ DÖVMELERİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen yüzündeki dövmeler hakkında da konuşan Nazan Ünal, geçmişte yaşadığı ruh halini paylaştı. Didem Arslan Yılmaz'ın programında bu durumu "Hızlı yaşadığım zamanlardı" diyerek özetleyen Ünal, dövmelerin arkasında derin bir duygusal boşluk olduğunu belirtti.

Dövmelerin özel bir anlam taşımadığını vurgulayan Ünal, bu kararları insanlara duyduğu kırgınlık ve öfke nedeniyle verdiğini dile getirdi. Geçmişteki çalkantılı dönemi geride bıraktığını söyleyen Nazan Ünal, artık hayatında yeni bir sayfa açtığını, doğru yolu ve huzuru bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak

Sinyal MHP'li isimden! Türkiye gündemini etkileyecek süreç başlıyor
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

Yaptığı torpil pahalıya patladı! Başı büyük belada
İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı

Sokak ortasında dehşet anları! Tüfeklerle terör estirdiler
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı

Tuhaf hareketleri zirveye damga vurmuştu! Bu yaptığını kimse anlamadı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı