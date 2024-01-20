Narsist ne demek? Narsisizm nedir? Narsist kişilik özellikleri nelerdir?

Narsist kişiliklerin son zamanlarda çoğaldığına tanık oluyoruz. Narsist kişilik bozuklupu olan insanlar başkalarını önemsemezler. Sadece ben merkezci davranarak kendi çıkarları peşinde koşarlar ve tabiri yerindeyse kendine aşık insanlardır. Peki, günlük hayatımızda bu kadar sık karşılaştığımız ve günümüzde çoğalan narsisizm ne demek? Narsist ne demek? Narsisizm nedir?Narsisiz ve narsistlik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NARSİST NE DEMEK?

Narsisizm veya halk arasında bilinen adı ile özseverlik, kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir.

Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos'dan gelir. Narkissos adını narkoza ve bir çiçek familyası olan nergisgillere de vermiştir. Narsisizmin ileri boyutlarda olmasına tıpta narsisistik kişilik bozukluğu adı verilmektedir.

Sigmund Freud narsisizmi "dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi" şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur. Halk arasında narsisizm ego olarak da düşünülüyor. Fakat ikisi farklı şeylerdir.

Bebek dış dünya ile ilişki kuramadığı erken bebeklik döneminde gerçek bir narsisizm durumu içindedir. Libido dış dünyaya yönlendirilmemiştir. Bebeğin nesneleri "ben olmayan nesneler" olarak algılaması aylar alır. "Ben" ve "ben olmayan" arasında bir ayrım yapamaz. Dış dünyaya ilgi duymuyordur ve dış dünyada bile değildir. Bebek için tek gerçek kendisidir. Acıkması, susaması, üşümesi bebek için tek gerçekliktir. Bu durum 'birincil narsisizm' olarak tanımlanır.

Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının düşünce ya da isteklerine gereken ilgiyi gösteremeyen kişilerdir. Plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında, gereken ilgiyi göremediklerinde aynı Narkissos gibi erirler, çökerler. Başkalarının hakkına saygı göstermeden ve gerçeklerle bağdaşmasa bile daima kendilerini haklı göstererek ve o hedefi, gerekli emeği vermeden bile hak etmiş sayarak en önde, en gözde ve tek olmak isterler. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz ve başkalarını anlayamazlar. Sanki her şey sadece kendileri için vardır ve ne olursa olsun her şeyin kendi amaçlarına hizmet etmesi gerekir. Başkalarının fikir ve hareketleri kendi amaçlarına hizmet ediyorsa vardır, aksi halde bu fikir ve hareketler tahammül edilemez düşüncelerdir. Gerçekle bağdaşmayan, başkalarının zararına olup sadece kendi çıkarlarına uygun, kendi plan ve hedeflerine hitap eden maddi ve manevi kazanç sağlayabilecek plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında öfkelerine hakim olamaz, saldırganlaşır, çöker, hatta ağır psikotik tablolara girerler.

NARSİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişiler, birazdan açıklayacağımız kişilik özelliklerini içlerinde oldukça fazla barındıran insanlardır. Kısaca narsist kişilerin özellikleri;

Empati Yoksunluğu

Ukalalık

Bencillik

Dinleme Eksikliği

Uyumsuzluk

Yıkıcı Eleştiri

Eleştiriyi Sevmeme şeklinde sıralanabilir.

Empati Yoksunluğu

Narsist kişilik bozukluğu olan insanların en belirgin özelliklerinden biri, empati yoksunluğudur. Bu tür kişiler karşısındakinin duygu ve düşüncelerine önem vermez, kendilerini karşısındakinin yerine koymazlar. Dolayısıyla narsist kişiliklerin bu tür umursamaz tavırları karşısındaki insana da zarar verir.

Ukalalık

Narsist kişilik bozukluğu olan insanların halk arasında her şeyi kendi biliyormuş tavırlarına şahit olmuşsunuzdur. Bir konuya hakim olsun ya da olmasın o konu üzerinde uzmanmış gibi davranır ve karşı tez ne olursa olsun çürütmeye çalışır. Kendinden oldukça emin tavır takınır.

Bencillik

Narsist kişilik bozukluğu olan insanların en belirgin özelliği bencilliktir. Adı üstünde özseverlik olan narsist kişilikler kendilerinden başka kimseyi düşünmez. Kendi çıkarlarının peşinde koşarlar. Kendilerini sever ve ben merkezli davranırlar.

Dinleme Eksikliği

Narsist kişilik bozukluğu olan insanların bencillikleriyle bağlantılı olarak dinleme eksikliği de vardır. Karşısındaki kişinin konuştuğunu umursamaz kendine odaklı bir şekilde karşısındakini dinlemez. Dinleme eksikliği, karşısındaki insanın sarf ettiği iyi veya kötü sözleri dinlememekle birlikte eksik dinleme ve sonucunda umursamama durumu vardır.3

Uyumsuzluk

Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar, kendi bildiğini okuyan tabiri caizse dik kafalıdırlar. Kendi doğruları vardır. Toplumun koyduğu kurallara da uymazlar. Dolayısıyla bir topluluk ya da toplumda uyumsuz tavırlarıyla tanınırlar.

Yıkıcı Eleştiri

Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar, umursamaz yapılarından dolayı karşısındaki insanı çok kolay bir şekilde eleştirebilir. Karşısındakinin kırılıp kırılmaması onu niçin önemli değildir. Dolayısıyla yaptığı eleştiri de acımasız olabildiğinden yıkıcı eleştiri yapan kişiliğe sahiptirler.

Eleştiriyi Sevmeme

Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar, başkalarına yıkıcı eleştirilerde bulunabildiği gibi tam tersi bir durum olarak kendilerine eleştiri yapılmasını sevmezler. Bu durumdaki narsist kişilik olumlu ya da olumsuz herhangi bir eleştiri almak istemez. Eleştiride bulunulduğunda karşındakine kaba davranmaktan çekinmezler.