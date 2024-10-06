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Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir?

Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir?
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Narin nerede öldü? Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada başsavcılık yeni bulgulara ulaştı. Narin ne zaman ve nerede öldüğü merak ediliyor. Peki, Narin Güran nerede öldü?

Narin Güran nerede, ne zaman ve nasıl öldüğü gündemden düşmüyor. Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi soruşturmasında son gelişmeler yaşandı. Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

NARİN NEREDE ÖLDÜ?

Halk TV'nin haberine göre, soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için bir çok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir?

EVE GİRDİKTEN BİRKAÇ DAKİKA SONRA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı Narin'in 21 Ağustos günü evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.

Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir?

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM NEDİR?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sunucunda şüpheli sıfatı ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı buna göre bir çok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in eve geldiği 15.15'ten önce kardeşi Arif Güran'ın evinde bulunduğu Narin'in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir?

ANNE İLE AMCA ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin'in katledildiği saat 15.15'den çok kısa bir süre içinde Arif Güran'ın evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran'ın da eve geldiği tespit edildi.

Maşallah Güran ve Hediye Güran'ın 15.15'ten sonra saat 19.00'a kadar defalarca Arif Güran'ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerinde uzman ekiplere yaptırdığı incelemelerin ve tespitlerin tamamlandığı ve elde edilen sonuçlara göre tutuklu ve şüpheli sanıkların tekrar sorgulanmasına karar verildiği öğrenildi. Soruşturma savcılarının ilk olarak tutuklu 12 sanığı sorgusunu yapacağı öğrenildi. Sorguların ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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