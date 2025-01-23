Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin mahkemenin amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiği kararın gerekçesi açıklandı. Narin Güran gerekçeli karar açıklandı mı?

NARİN GÜRAN GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI MI?

Mahkeme heyeti gerekçeli kararda, dosya arasında soruşturmayı yapan kolluk kuvvetleri tarafından tutanaklar tutulduğunu belirterek, "İlgili tutanaklar mahkememizce tek tek incelenmiş ve Narin'in kasten öldürülme olayına etki edecek aşağıda anlatılan tutanaklar dışında somut bir verinin olmadığı görülmüştür. Bu nedenle ilgili tutanak mümzileri mahkememizce dinlenilmemiş ve somut olayda değerlendirme yapılırken iş bu tutanaklar esasa etkili delil olarak görülmemiştir. Ancak sanık Yüksel açısında tutulan tutanakların tamamında ve sanık Yüksel'in soruşturma aşamasında TV kanallarına verdiği röportajlarda genellikle oğlu olan Enes'i nasıl koruyabileceği, oğluna zarar gelmemesi için neler yapabileceği şeklinde söylemlerde bulunduğu, yine dosya arasında bulunan tutanaklarda da sanığın yukarıda belirtilen şekillerde söylemlerde bulunduğunun belirtildiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in henüz maktul Narin'in cansız bedeni bulunmamışken sürekli kızının öldüğünü, en azından bir mezarının olması gerektiğini söylediği görülmüştür. Bu husus mahkememizce sanık Yüksel'e sorulduğunda kızının kaybolduğunu, telefon ile arayan kişilerin biz mafyayız oğlu olan sanık Enes'e zarar vereceğiz dedikleri için bu şekilde beyanda bulunduğunu belirttiği ancak soruşturma aşamasında kolluk tarafından neredeyse her bir olayın tutanak altına alındığı dosyada sanık Yüksel'in beyanlarını doğrular bir tutanağın olmadığı görülmüştür.

Bu nedenle sanık Yüksel'in maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce kızının öldüğünü bildiği, sürekli sanık Enes'i nasıl korurum diyerek Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri dile getirmediği ve saklamaya çalıştığı mahkememizce kabul edilmiştir. 08/09/2024 günü Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde ve daha önce köyde kadınların karşılıklı eylem ve söylemleri olduğu tutulan tutanaklarla mahkememizce anlaşılmış, olayda yer alan kişiler tanık olarak dinlenilmiş ancak söz konusu eylem ve söylemlerin Narin'in öldürülme olayı ile doğrudan alakalı, öldürülme olayına bilen ve kimlerin yaptığı konusunda somut bir bilgi içermediğinden söz konusu tanık beyanları mahkememizce değerlendirmeye alınmamıştır" denildi.

GEREKÇELİ KARARLARDAKİ GENEL KAİDE VE İSTİSNAİ DURUMLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Mahkeme heyeti gerekçeli kararlarda uygulanan genel kaide ve istisnai durumlarla ilgili bilgi vererek, "Mahkemelerce somut olay değerlendirilirken sanık veya sanıkların üzerlerine atılı suç veya suçları nasıl işlediği, nerede işlediği, ne zaman işlediği, hangi saik ile neden bu suçu gerçekleştirdiği, söz konusu suça iştirak eden başkaca sanıkların olup olmadığı, iştirak etmişler ise iştirak eden sanıkların eylemlerinin neler olduğu hususlarını içerir bir değerlendirme yapılması ve bu soruların cevaplarını içerir hususlara gerekçeli kararda yer vermek gerekmektedir. Bu husus genel bir kaide olup her somut olayda ayrı ayrı uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak bazı istisnai olaylar vardır ki yukarıda belirtilen soruların cevapları tam olarak bulunamayabilir. Böyle durumlarda dikkat edilmesi gereken husus şudur; Bazen bir olayın ya da bir eylemin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği anlaşılamayabilir. Bu tür durumlarda önemli olan husus o eylemin ya da olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştiği, yani söz konusu eylemin kimler tarafından yapılıp yapılmadığıdır. Eğer somut olayda eylemin sanık veya sanıklar tarafından yapıldığı sabit ise yukarıda belirtilen diğer sorular (eylemin nerede gerçekleştiği, tam olarak ne zaman yapıldığı veya nasıl yapıldığı) asli sorular olmayıp, fer'i sorular olarak kalacaktır.

Dolayısıyla bir eylemin kim veya kimler tarafından yapıldığı tespit ediliyor ise diğer hususlar göz ardı edilebilecektir. Bu tür durumlarda şüpheden sanık yaralanır ilkesi akla gelmektedir. Ancak iddia edilen eylem veya eylemlerin sanık veya sanıklar tarafından işlendiği sabit ise yukarıda belirtilen diğer fer'i durumların izahının olmaması somut olayda sanıklar açısından lehe bir şüphe oluşturmayacak, dolayısıyla bu tür olaylarda fer'i durumları bilememek sanıklar açısından somut olayda herhangi bir şüphe doğurmayacaktır. Somut olayın yapılan değerlendirmesinde; 21/08/2024 tarihinde yapılan ihbarlar sonucu maktul Narin'in kaybolduğunun anlaşıldığı, ardından devletimizin tüm imkanları seferber edilerek arama çalışmalarına başlandığı, arama faaliyetleri devam ederken 08/09/2024 tarihinde saat 08:30 sıralarında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma görevlilerince Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan Eğertutmaz deresi içinde yapılan tarama faaliyeti esnasında 37 SFB 06008-89639 koordinatlarına gelindiğinde Eğertutmaz deresi ile derenin toprakla birleştiği kısımda kayaların altına sıkıştırılmış vaziyette üzerini kapatacak şekilde 3 adet 40-50 cm çaplarında kaya parçalarının kapattığı bir çuval görüldüğü, söz konusu çuvalın ağzının kırmızı bir ip ile bağlandığı ancak vücuda ait bir parçanın dışarıya çıktığının anlaşıldığı, ardından yapılan kontrollerde çuval içerisinde Narin Güran'a ait cansız bedene ulaşıldığı görülmüş ve Narin Güran'ın öldürüldüğü anlaşılmıştır" denildi.

"NARİN'İN PATİKAYI ÇIKARAK EV VE EKLENTİSİ OLAN AHIRA GİTTİĞİ SABİT GÖRÜLMÜŞTÜR"

Gerekçeli kararda Narin'in patikayı çıkarak ev ve eklentisi olan ahıra doğru gittiğinin sabit görüldüğü belirtilerek Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporuna da değinen mahkeme heyeti, "Narin Güran'ın cansız bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonrasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan nihai raporda; "Çocuğun ölümünün 21/08/2024 tarihinde meydana geldiği, Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu' hususunun oy birliği ile mütalaa edildiğinin belirtildiği görülmüştür. Maktul Narin Güran'ın en son okul kamerasında 15:15:14 (söz konusu saat güncel saate göre yaklaşık 4 dakika ileridedir) sıralarında görüldüğü, ardından evine gitmek için arkadaş grubundan ayrıldığı ve patika yol denilen yere doğru çıktığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu husus dosya arasında bulunan kamera kaydı ve o an Narin'in birlikte olduğu arkadaşlarının beyanı ile de sabittir.

Mahkememizce maktul Narin Güran'ın en son nereye gittiği, nerede bulunduğu hususlarında araştırmalar yapılmış bu konuda dosya arasında bulunan Daran-2 görüntüleri iyileştirilmeye çalışılmıştır. Katılan Arif Güran ve sanık müdafilerinin Daran-2 görüntülerinin dosya arasına alınması ve yine sanık müdafilerinin söz konusu videoyu Ulusal Kriminale gönderilerek görüntülerin iyileştirilmesi konusunda rapor aldırılması talebi doğrultusunda ilgili video Ulusal Kriminal'e gönderilmiş ve bu hususta rapor alınmıştır. Alınan raporda belirtildiği üzere okul kamerasındaki son görülme anından 1,5 dakika sonra patika yolda, ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renk olmasından ve kısa boylu, zayıf algılanmasından kaynaklı maktul olabileceği, yine ahırın alt kısmında hareketli siyah bir unsurun olduğu belirtilmiştir. Verilen raporda söz konusu hareketliliğin piksel bozulumu olmadığı, gerçek canlı hareketlilik olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu durum karşısında mahkememizce ilgili karartının canlı ve gerçek bir insan hareketliliği olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla düzenlenen raporda yapılan incelemede bu karartının ahır ve ev bölgesine yöneldiği ve ardından hareketli unsurun kaybolduğu anlaşılmakla, okul kamerası ile uyumlu olan bu tespit karşısında maktul Narin'in patikayı çıkarak ev ve eklentisi olan ahıra doğru gittiği mahkememizce sabit görülmüştür" ifadelerini kullandı.

"NARİN'İN ÖLDÜRME EYLEMİ EVDE TAMAMLANMIŞ"

Heyet, mahkemece dinlenen tanıklar hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalar neticesinde sanıklar hakkında mahkememize kamu davası açılmış, mahkememizce dinlenen tanıklar hakkında ise ayrı bir soruşturma yürütüldüğü, ilgili soruşturmanın halen derdest olduğu ve dosya hakkında kısıtlama kararı bulunduğu anlaşılmıştır. Sanıklar ve sanıklar müdafi tarafından söz konusu dosyanın iş bu dosya arasına alınması yönünde taleplerde bulunulması üzerine bu husus Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sorulduğunda dosyada kısıtlama kararı olduğu, bu nedenle soruşturma dosyasının iş bu dosya içerisine verilemeyeceğinin belirtildiği görülmüştür. Yine tanıklar mahkememizce dinlenilmiş, somut olayda esasa etki edebilecek bir bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Sadece tanık Hediye olay saatinde evde olduğunu belirtmiştir. Bu husus aşağıda ayrıntılarıyla değerlendirilecektir.

Bu değerlendirme dışında dinlenen diğer tüm tanık beyanları irdelendiğinde maktul Narin'in öldürülme olayını etkileyecek somut bir beyanlarının olmadığı anlaşılmıştır. Tanık Hediye aşamalardaki beyanlarında ısrarla olay anında evde olduğunu, Narin'in hiç eve gelmediğini, yine sanık Salim ile sanık Nevzat'ın da eve hiç gelmediğini, evde sanık Enes'in uyuduğunu belirttiği görülmüştür. Yine olay sırasında evde olan çocuk Muhammed Emre mahkememizce tanık olarak dinlenilmiş, tanık Eren dinlenilmek istenilmiş ancak AGO'da sırasını beklerken huzursuzluk çıkardığı için yaşı itibariyle dinlenilmesinden vazgeçilmiş, soruşturma aşamasında alınan beyanlarını içerir video kaydı huzurda izletilmiştir. İş bu tanık beyanları bir bütün halinde irdelendiğinde; dosyada bulunan ve aşağıda ayrıntılarıyla anlatılacak olan diğer deliller ile uyumlu olmadığı, özellikle çocuk beyanlarının AGO'da alınırken yanında olan uzman kişilerin belirttiği üzere öğretilmiş beyanlar olduğu, tanık Hediye'nin beyanlarının Narin'in öldürülme olayında yer alan gerçekleri gizlemek için oluşturulan beyanlar olduğu, özellikle tanık Hediye'nin olay günü evde olduğu şeklinde beyanlarının diğer deliller ile örtüşmediği, maktul Narin'in öldürme eyleminin aşağıda anlatılacağı üzere evde tamamlandığı ve akabinde olay sonrası yapılacaklar konusunda sanıklar tarafından fikir birlikteliğine varıldığı, bu nedenle tanık Hediye'nin olayları gizlemek için bu şekilde beyanda bulundurulduğu mahkememizce kabul edilmekle tanık Hediye ve diğer çocuk tanıkların beyanlarının dosyada bulunan deliller ile örtüşmediği için mahkememizce iş bu beyanlara itibar edilmemiştir" denildi.